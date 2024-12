Tajemnicze drony nad USA! Mieszkańcy przerażeni. Władze nic nie wiedzą?

Tajemnicze drony pojawiły się nad Ameryką. Zdjęcia i filmy zalewają internet. Komunikaty Pentagonu i FBI niczego nie wyjaśniają

Masowa histeria, manipulacja internetowa, a może faktycznie nad New Jersey i Filadelfią w Stanach Zjednoczonych działają jakieś tajemnicze siły? W mediach społecznościowych i na platformach informacyjnych od listopada mówi się o temacie tajemniczych obiektów latających, prawdopodobnie dużych dronów, które regularnie pojawiają się w okolicy. Zagadkowe światła na niebie niepokoją mieszkańców. W sieci można nawet znaleźć filmiki pokazujące rzekome zestrzelenia płonących obiektów, ale trudno powiedzieć, czy są to prawdziwe nagrania, czy może czyjś sposób na wzniecanie paniki. Niektórzy są zdania, że ludzie wpadli w masową histerię i boją się helikopterów, amatorskich dronów używanych przez hobbystów czy małych samolotów i lampionów, ale sprawa nie jest zapewne taka prosta, bo zajęli się nią już kongresmeni i FBI. Jednak to póki co niczego nie wyjaśniło! Jak podaje właśnie agencja AP, dronów nie sposób wykryć tradycyjnymi metodami, na przykład przy użyciu helikopterów, o czym poinformował Departament Bezpieczeństwa Krajowego. Co tu się dzieje? Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że latające obiekty widziano także w pobliżu wojskowego ośrodka badawczo-produkcyjnego i nad polem golfowym prezydenta-elekta Donalda Trumpa w Bedminster.

Rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh: "Nasza wstępna ocena jest taka, że nie są to drony ani działania pochodzące od zagranicznego podmiotu lub przeciwnika"

Porucznik straży przybrzeżnej Luke Pinneo powiedział w środę AP: "W pobliżu jednego z naszych statków w pobliżu parku stanowego Island Beach zaobserwowano wiele samolotów lecących na małej wysokości”. Jak dodał, nie uznano ich za zagrożenie. Urzędnicy starają się uspokajać, mówiąc, że część zgłaszanych przez mieszkańców obserwacji mogła w ogóle nie dotyczyć dronów, a samolotów czy helikopterów, jeden obiekt mógł być też zgłaszany więcej niż raz. Nikt nie mówi ludziom wprost, co się dzieje, choć jednocześnie gubernator Phil Murphy powiedział, że drony nie wydają się zagrażać bezpieczeństwu publicznemu, ale sprawa jest badana. „To jest coś, co traktujemy śmiertelnie poważnie. Nie obwiniam ludzi za frustrację” - stwierdził, cytowany przez AP. Rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh powiedziała z kolei reporterom w środę, 11 grudnia: "Nasza wstępna ocena jest taka, że nie są to drony ani działania pochodzące od zagranicznego podmiotu lub przeciwnika". Wbrew plotkom mówiącym o działaniach Iranu. Dwóch republikańskich kongresmenów z obszaru Jersey Shore, Chris Smith i Jeff Van Drew, wezwali jednak wojsko do zestrzelenia dronów. FBI prowadzi dochodzenie i prosi mieszkańców o udostępnienie filmów czy zdjęć.

This is one of the best videos I’ve seen of the current Drone/UAP/UFO sightings over New Jersey because it’s using a telescope at 200x magnification.It appears there is a field around the object that looks like it’s bouncing off light & that’s why we can’t see its true shape.… pic.twitter.com/4Q9OYtgSm8— J Stewart (@triffic_stuff_) December 11, 2024

Source: KprinceLocation: 📍 Bedminster, New Jersey USA 🇺🇸 The best UFO UAP Drone footage we have just received…👀🛸This is absolutely INSANE FOOTAGE🤯🤯Confirmed this is definitely not a plane from this video it seems to be flying way too low to the ground and way too… pic.twitter.com/4MRdgSvbbB— Just (@Kobe_for_3) December 9, 2024

LEFT: A spooky "mystery drone" or alien UFO according to frightened New Jersey citizens (and the mainstream news media)RIGHT: AW139 T7-LSS helicopterWhy is no authority stepping in to quell this mass hysteria? pic.twitter.com/nxpd03YT9g— Steven Greenstreet 🐷 (@MiddleOfMayhem) December 8, 2024

Residents in New Jersey remain puzzled by reports of mysterious drone sightings across the Garden State. The FBI is investigating the reports, and officials say the drones pose no known threat to the public. https://t.co/JqRpknzQwI pic.twitter.com/JhED457507— Yahoo News (@YahooNews) December 9, 2024

