Coraz więcej tajemniczych dronów nad USA! "Rząd nie mówi nam prawdy"

Coraz więcej tajemniczych dronów pojawia się nad Ameryką. Władze wzywane do powiedzenia prawdy, chaotyczne odpowiedzi Białego Domu

Czytając o tej sprawie można naprawdę przetrzeć oczy ze zdumienia! Zaczęło się w połowie listopada. W mediach społecznościowych i na platformach informacyjnych pojawiły się głosy o tajemniczych obiektach latających, prawdopodobnie dużych dronach, które regularnie pojawiają się w okolicy New Jersey. Zagadkowe światła na niebie w zrozumiały sposób niepokoiły mieszkańców. Potem drony pojawiły się również w takich miejscach, jak Kalifornia, Massachusetts, Floryda, Wyoming, Maryland, Nowy Jork. Jedne wyglądają jak typowe drony, choć bynajmniej nie amatorskie, inne jak dziwne świecące kule (!). Co na to wszystko Biały Dom? Czy te drony wysyłają Amerykanie, Rosjanie, Chińczycy? Zachowanie władz federalnych wielu mieszkańcom i urzędnikom wydaje się zdumiewające. Zdawałoby się przecież, że rząd takiego mocarstwa panuje nad tym, co wlatuje w jego przestrzeń powietrzną. FBI, Departament Bezpieczeństwa Krajowego, Federalna Administracja Lotnictwa, Biały Dom i Pentagon wydały 14 grudnia wspólne oświadczenie, w którym stwierdzają, że rzekomo nie ma dowodów na masowe lub złośliwe działania dronów, a wiele spośród 3000 (!) zgłoszonych FBI obserwacji to w gruncie rzeczy tylko zwykłe samoloty. Sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych Alejandro Mayorkas stwierdził jednak potem, że jego departament "jak dotąd nie znalazł żadnego związku między dronami a działaniami jakiegoś obcego państwa". Czyli drony jednak są, ale nie wiadomo, skąd przyleciały.

"Społeczeństwo jest coraz bardziej zaniepokojone i sfrustrowane całkowitym brakiem przejrzystości i lekceważącym podejściem rządu federalnego”

Władze lokalne nie są zadowolone z tych uspokajających ogólników. Larry Hogan, były gubernator Maryland, pisze w sieci na temat „lekceważącego podejścia” Białego Domu do sytuacji, a James Dodd, burmistrz Dover w stanie New Jersey nazwał reakcję federalnych władz "niepokojącą". Hogan stwierdził, że sam widział coś, co "wyglądało na dziesiątki dużych dronów na niebie” nad swoim domem i to przez około 45 minut. „Podobnie jak wielu innych, którzy obserwowali te drony, nie wiem, czy ta rosnąca aktywność nad naszym niebem stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego. Jednak społeczeństwo jest coraz bardziej zaniepokojone i sfrustrowane całkowitym brakiem przejrzystości i lekceważącym podejściem rządu federalnego” - powiedział polityk w "Financial Times". „Możemy wystrzelić rakietę w odległości 5000 mil, ale nie jesteśmy w stanie ustalić, skąd te drony pochodzą?” - pytał. Ostatnio burmistrz Nowego Jorku Kate Hochul podała, że władze federalne wyślą system wykrywania dronów do jej miasta, więc problem został chyba być traktowany na serio.

Temat zastępczy, tajna technologia? Mnożą się teorie o dronach. Trump wzywa do zestrzelenia ich

Na temat dronów nad Ameryką powstają już przeróżne teorie. Przypominana jest nawet stara teoria konspiracyjna o tzw projekcie Blue Beam, według której tajemne siły rządzące światem chcą wywołać zjawiska na niebie przy użyciu nowoczesnych technologii, by manipulować społeczeństwem. Inni są po prostu słusznie zmartwieni całą sprawą. „Naprawdę martwi mnie to, że jeśli próbują zwrócić naszą uwagę na te drony, to pytanie brzmi, co robią gdzie indziej w naszym kraju? Więc możemy zostać przez coś trafieni” - powiedział Fox Business Gordon Chang z think tanku Gatestone Institute i autor „Plan Red: China’s Project to Destroy America”. Do sprawy odniósł się prezydent elekt Donald Trump na platformie Truth Social: „Tajemnicze obserwacje dronów w całym kraju. Czy to naprawdę może się dziać bez wiedzy naszego rządu? Nie sądzę! Musicie poinformować opinię publiczną, teraz. W przeciwnym razie, zestrzelcie je!”.