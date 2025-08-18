Polka zamordowana w Niemczech! "Partner oblał łatwopalną cieczą i podpalił"

47-letnia Polka podpalona przez swojego partnera zmarła w szpitalu w Niemczech. 44-latek zatrzymany

Potworna zbrodnia w Niemczech, nie żyje Polka! W Weißenfels (Saksonia-Anhalt) doszło do brutalnego zabójstwa. Jak informują niemieckie media, w tym Der Spiegel czy FAZ, tragedia rozegrała się w ostatnią sobotę, 16 sierpnia wieczorem w jednym z wielorodzinnych domów. Według ustaleń policji, 44-letni mężczyzna oblał kobietę łatwopalną cieczą i podpalił jej ubranie. Ofiara doznała ciężkich poparzeń całego górnego ciała i została przewieziona do specjalistycznej kliniki leczenia oparzeń. Początkowo lekarze informowali, że jej stan się stabilizuje, jednak w piątek przed południem kobieta zmarła. Nie zdążyła zostać przesłuchana przez śledczych. Prokuratura w Naumburgu zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok, aby ustalić dokładną przyczynę zgonu.

44-letni mężczyzna zatrzymany. Odmówił składania wyjaśnień

Podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany po intensywnej akcji poszukiwawczej i wczoraj, 17 sierpnia trafił do aresztu. Podczas przesłuchania przed sędzią śledczym odmówił składania wyjaśnień. Policja wykluczyła możliwość nieszczęśliwego wypadku – obrażenia jednoznacznie wskazują na celowe podpalenie. Tragedia z Weißenfels przypomina, jak groźnym problemem jest przemoc domowa. W Niemczech istnieje wiele form wsparcia dla osób zagrożonych przemocą:

Pomoc dla ofiar przemocy domowej w Niemczech:

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen” – dostępne całodobowo pod numerem 116 016, anonimowe i bezpłatne, także w wielu językach i w formie czatu online.

Frauenhäuser – w całym kraju działa ok. 400 domów dla kobiet i ich dzieci, oferujących bezpieczne schronienie.

Männerhilfetelefon – wsparcie dla mężczyzn doświadczających przemocy pod numerem 0800 1239900.

Im sachsen-anhaltischen Weißenfels hat ein Mann seine 47 Jahre alte Partnerin angezündet und schwer verletzt. Der 44 Jahre alte Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. https://t.co/agu1HL3nrZ— Frankfurter Allgemeine (@faznet) August 12, 2025

