Polka zamordowana w Niemczech! "Partner oblał łatwopalną cieczą i podpalił"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-08-18 8:56

Tragiczna śmierć Polki w Niemczech! Jak informują niemieckie media, w tym Der Spiegel czy FAZ, W Weißenfels (Saksonia-Anhalt) doszło do brutalnej zbrodni. 47-letnia kobieta, podpalona przez swojego partnera, zmarła w szpitalu w wyniku rozległych obrażeń. Podejrzany 44-latek uciekł z miejsca zdarzenia, został zatrzymany wczoraj, 17 sierpnia.

polizei

i

Autor: Pixabay.com

47-letnia Polka podpalona przez swojego partnera zmarła w szpitalu w Niemczech. 44-latek zatrzymany

Potworna zbrodnia w Niemczech, nie żyje Polka! W Weißenfels (Saksonia-Anhalt) doszło do brutalnego zabójstwa. Jak informują niemieckie media, w tym Der Spiegel czy FAZ, tragedia rozegrała się w ostatnią sobotę, 16 sierpnia wieczorem w jednym z wielorodzinnych domów. Według ustaleń policji, 44-letni mężczyzna oblał kobietę łatwopalną cieczą i podpalił jej ubranie. Ofiara doznała ciężkich poparzeń całego górnego ciała i została przewieziona do specjalistycznej kliniki leczenia oparzeń. Początkowo lekarze informowali, że jej stan się stabilizuje, jednak w piątek przed południem kobieta zmarła. Nie zdążyła zostać przesłuchana przez śledczych. Prokuratura w Naumburgu zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok, aby ustalić dokładną przyczynę zgonu.

44-letni mężczyzna zatrzymany. Odmówił składania wyjaśnień

Podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany po intensywnej akcji poszukiwawczej i wczoraj, 17 sierpnia trafił do aresztu. Podczas przesłuchania przed sędzią śledczym odmówił składania wyjaśnień. Policja wykluczyła możliwość nieszczęśliwego wypadku – obrażenia jednoznacznie wskazują na celowe podpalenie. Tragedia z Weißenfels przypomina, jak groźnym problemem jest przemoc domowa. W Niemczech istnieje wiele form wsparcia dla osób zagrożonych przemocą:

Pomoc dla ofiar przemocy domowej w Niemczech:

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen” – dostępne całodobowo pod numerem 116 016, anonimowe i bezpłatne, także w wielu językach i w formie czatu online.

Frauenhäuser – w całym kraju działa ok. 400 domów dla kobiet i ich dzieci, oferujących bezpieczne schronienie.

Männerhilfetelefon – wsparcie dla mężczyzn doświadczających przemocy pod numerem 0800 1239900.

Super Express Google News
Sonda
Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zaimponuj nam i wskaż 8 dobrych odpowiedzi!
Pytanie 1 z 10
Najstarszy turniej tenisowy na świecie to:
Podpalił żonę, bo mu dogadywała. Katarzyna zmarła w strasznych cierpieniach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERĆ POLKI
NIEMCY