Polscy strażacy zginęli w wypadku w Belgii! To bracia Kacper i Dawid

Ofiary wypadku Maserati w Belgii to strażacy z OSP Polnica. Koledzy z jednostki oddali hołd zmarłym druhom

Tragiczne wiadomości o wypadku Polaków w Belgii napłynęły dziś, 19 lutego rano. W sobotni wieczór, około godziny 21:40 w miejscowości Lichtervelde białe Maserati z nieustalonych jeszcze przyczyn wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Jak podawał belgijski dziennik "Het Laatste Nieuws", na miejscu zginęło trzech Polaków w wieku 33, 28 i 22 lat. Kim były ofiary tragicznego wypadku sportowego samochodu w Belgii? Informacje na ten temat zamieścili w mediach społecznościowych wstrząśnięci przyjaciele dwóch spośród trzech Polaków, którzy zginęli w Lichtervelde. Okazuje się, że wśród trzech mężczyzn, którzy ponieśli śmierć w tragicznym wypadku w Belgii było dwóch strażaków z OSP Polnica w powiecie człuchowskim.

"Doszło do tragicznego wypadku samochodowego w Belgii gdzie śmierć ponieśli nasi przyjaciele z jednostki"

"W dniu dzisiejszym dotarła do nas tragiczna wiadomość 😞 Wczoraj doszło do tragicznego wypadku samochodowego w Belgii gdzie śmierć ponieśli nasi przyjaciele z jednostki Kacper i Dawid 😞 Brakuje nam słów by opisać co czujemy.. Jest to dla nas ogromny cios i nikt nam nie zastąpi duetu braci 😞 Zawsze pozostaniecie częścią tej jednostki i zawsze będziemy o was pamiętać 😞 Na zdjęciu chłopaki w ostatniej wspólnej akcji 😞 Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia 😞 O godz. 20 zostanie włączona syrena gdzie oddamy hołd dla naszych druhów. Zachęcamy także do wsparcia zbiórki jaka została utworzona aby pomóc w sprowadzeniu chłopaków do kraju. Poniżej link: https://zrzutka.pl/pryhf5" - piszą strażacy z OSP Polnica na Facebooku.

