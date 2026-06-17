Polska influencerka rozjechana Mercedesem pod klubem! Poszło o zazdrość i mężczyznę

Konflikt o mężczyznę przed klubem w Soho. Klaudia Glam ofiarą brutalnego ataku

Tragedia 32-letniej Klaudii Zakrzewskiej, znanej w sieci jako Klaudia Glam, wywołała ogromne poruszenie w Polsce i Wielkiej Brytanii. Choć od tych dramatycznych wydarzeń upłynęły niemal dwa miesiące, rodzina i przyjaciele wciąż nie potrafią pogodzić się ze stratą. Do mrożącego krew w żyłach incydentu doszło z 18 na 19 kwietnia 2026 roku w modnej londyńskiej dzielnicy Soho. Polka bawiła się w towarzystwie znajomych w nocnym klubie Inca. Z relacji brytyjskich dziennikarzy wynika, że w lokalu pojawiła się 29-letnia Gabrielle Carrington, z którą ofiara miała od dłuższego czasu napięte relacje. Powodem był konflikt o względy pewnego mężczyzny. Ostra wymiana zdań rozpoczęła się w klubie, po czym kobiety wyszły na zewnątrz. Wydawało się, że emocje opadły, a zebrani rozeszli się w swoje strony. Kilkadziesiąt sekund później rozegrał się jednak prawdziwy koszmar.

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Śledczy ustalili, że w pewnym momencie jedna z kobiet, 29-letnia Gabrielle Carrington, wsiadła za kierownicę Mercedesa i z impetem wjechała prosto w 32-latkę. Oprócz Polki obrażenia odniosły jeszcze dwie osoby. Zakrzewska została przewieziona do szpitala w stanie krytycznym. Lekarze przez tydzień robili wszystko, by ją uratować, a w międzyczasie rodzina zorganizowała zbiórkę pieniędzy i prosiła o pomoc. 26 kwietnia nadeszła jednak wiadomość o śmierci Klaudii. Wtedy zmieinono zarzuty dla aresztowanej wcześniej 29-latki, która teraz odpowie za morderstwo. Wcześniej zarzucano jej jazdę na podwójnym gazie i usiłowanie zabójstwa. Podejrzana nie przyznaje się do winy. Przebywa w zakładzie karnym HMP Bronzefield w hrabstwie Surrey, gdzie czeka na proces. Jak podaje portal „Fakt”, prezentując fotografie z miejsca zbrodni, bliscy tragicznie zmarłej Polki dbają o to, by londyńczycy nie zapomnieli o zbrodni. W miejscu wypadku zawisła tablica wypełniona zdjęciami, pod którą ciągle przybywa zniczy, świeżych wiązanek i pamiątek. Na dołączonych liścikach bliscy wyrażają ból po stracie Klaudii i domagają się surowego ukarania sprawczyni tej tragedii.

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