Polska przestanie być członkiem NATO? Szef dyplomacji ostrzega

Szef MSZ Litwy obawia się, że Putin znów zażąda powrotu NATO do granic z 1997 roku. Polska wstąpiła do NATO w 1999 roku

To, czego Rosja zażądała na krótko przed wybuchem wojny na Ukrainie od NATO, do niedawno wydawało się być dziwnym snem i często już o tym nie pamiętamy. Rosyjski MSZ opublikował wtedy na swojej stronie internetowej słowa Siergieja Ławrowa, który stwierdził, że Rosja chce wyprowadzenia wojsk NATO z państw, które zostały przyjęte do Sojuszu po 1997 roku. Oznaczałoby to, że także Polska przestałaby być chroniona przez NATO, bo została przyjęta w szeregi jego członków w 1999 roku. Poza nami poszkodowanych zostałoby kilkanaście innych krajów: Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Albania, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia Północna. Od tamtej pory wiele się zmieniło, wojna na Ukrainie nie została błyskawicznie wygrana i Rosja przestała o tych żądaniach mówić. Ale dziś za sprawą Donalda Trumpa to wszystko może wrócić - ostrzega szef litewskiej dyplomacji. Dziś zresztą sprawa dotyczyłaby także dwóch kolejnych państw, bo w 2023 roku do NATO wstąpiła Finlandia, a w 2024 roku Szwecja.

Kestutis Budrys uważa, że trwające negocjacje Rosja-USA są "absolutnym zwycięstwem" Władimira Putina

Kestutis Budrys obawia się, że teraz Rosja może dyktować Ameryce, czego by jeszcze chciała. Jego zdaniem niezakończone jeszcze negocjacje są "absolutnym zwycięstwem" Władimira Putina, a temat powrotu granic NATO do tych z 1997 roku może wrócić. "Oni to wyciągną na stół, będą o tym na pewno rozmawiać, nie mam co do tego wątpliwości" – powiedział minister spraw zagranicznych Litwy w czwartkowym wywiadzie dla "Żiniu Radijas". "Nie można dopuścić do tego, by Putin osiągnął swoje cele" – powiedziała z kolei szefowa łotewskiej dyplomacji Baiba Braże w wywiadzie dla BBC. "W interesie sojuszników leży bezpieczeństwo przestrzeni euroatlantyckiej oraz wsparcie Ukrainy" - powiedziała.

Inaction is a dangerous gamble – and it's only making things worse. The Baltic Sea is becoming a zone of hostile activity, with Russia abusing shipping& aviation rules, jamming GPS, causing environmental& security risks. We must seize control of maritime traffic, criminalize… pic.twitter.com/imPGY5y5eX— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) January 14, 2025

