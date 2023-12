Potworna śmierć. Znany przedsiębiorca i jego partnerka spłonęli w samochodzie

i Autor: www.fondation-langlois.org

KOSZMAR

Potworne okoliczności śmierci. W spalony samochodzie na Dominice znaleziono zwłoki znanego przedsiębiorcy i jego partnerki

plis 19:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Daniel Langlois, kanadyjski przedsiębiorca, który w przeszłości robił animację do „Parku Jurajskiego”, został znaleziony martwy wraz ze swoją partnerką. Ich zwęglone zwłoki znaleziono na karaibskiej wyspie. Do ich śmierci doszło w niejasnych okolicznościach. Policjanci do sprawy zatrzymali cztery osoby. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego makabrycznego zdarzenia.