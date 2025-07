Prezydent Francji zadzwonił do Putina. "Sam o to poprosił". Rozmawiali dwie godziny!

Prezydent Francji Emmanuel Macron odbył we wtorek (1 lipca) trwającą około dwóch godzin rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. To pierwsza ich rozmowa od momentu wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, 2 lipca, że dyskusja była "merytoryczna". O co chodziło?!

