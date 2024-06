Przełom w sprawie Madeleine McCann?! Te wiadomości mogą pogrążyć sprawcę

Putin musi to nosić pod ubraniem?! "Na pewno miał to na sobie"

Przełom w sprawie Madeleine McCann? Policja odkryła mejle, które mogą zdemaskować winnego jej zaginięcia

Madeleine McCann zniknęła bez śladu 17 lat temu, 3 maja 2007 roku. Ta sprawa szybko stała się jedną z najgłośniejszych niewyjaśnionych zagadek kryminalnych świata. Rodzice dziewczynki twierdzą, że została porwana z hotelowego pokoju, były portugalski śledczy, że za zniknięciem 4-letniej córki stoją sami rodzice i najprawdopodobniej doszło do tragicznego wypadku oraz zatuszowania go. Do dziś zagadki zaginionego dziecka nie udało się rozwiązać. Raz na jakiś czas media ogłaszają, że nadszedł przełom w sprawie Maddie, ale potem sprawa znów przycicha. Czy teraz wreszcie będzie inaczej? Policjanci twierdzą, że odkryli konto mejlowe wykorzystywane do wysyłania pornografii dziecięcej, które może pozwolić ostatecznie powiązać ze sprawą pewną osobę.

Chodzi o uznawanego od kilku lat za głównego podejrzanego w tej sprawie niemieckiego pedofila Christiana Bruecknera

Nie podano żadnych szczegółów poza tym, że chodzi o uznawanego od kilku lat za głównego podejrzanego w tej sprawie niemieckiego pedofila Christiana Bruecknera. Brueckner odsiaduje w Niemczech wyrok 7 lat więzienia za zgwałcenie starszej amerykańskiej turystki w Portugalii i czeka na proces za kilka innych przestępstw seksualnych. Choć uznawany jest za głównego podejrzanego, a jego twarz i nazwisko zobaczył cały świat, nie usłyszał jak dotąd zarzutów. Nie przyznaje się do winy.

Zaginięcie Madeleine McCann. Co stało się 2 maja 2007 roku w kurorcie Praia de Luz?

Madeleine McCann zniknęła 3 maja 2007 roku. Brytyjska rodzina McCannów spędzała wakacje w portugalskim kurorcie Praia de Luz w hoteu Ocean Club. Kate i Gerry McCann, para lekarzy, zabrała na wakacje 4-letnią córkę Madeleine i jej młodsze rodzeństwo, roczne bliźniaki. Co wieczór para spędzała czas z przyjaciółmi w barze tapas. Dzieci zostawały w hotelowych pokojach oddalonych od baru o około 100 metrów. Feralnego wieczoru Maddie i bliźniaki też zostały w apartamencie. Rodzice i znajomi co jakiś czas sprawdzali, czy w pokoju wszystko jest w porządku. Gdy o godzinie 22 Kate weszła do apartamentu, według swoich późniejszych zeznań zobaczyła puste łóżko Maddie i otwarte okno. Po chwili dziecka szukał cały hotel. Potem zawiadomiono policję. Mijały dni, a żaden trop się nie pojawiał.

Portugalski śledczy wskazuje na rodziców. Oficjalne śledztwo - na niemieckiego pedofila

Prowadzący śledztwo portugalskie utrzymywał, że to rodzice są winni śmierci córki. Miały tego dowodzić ślady biologiczne znalezione na zabawce Maddie, z którą nie rozstawała się Kate oraz w wynajętym przez McCannów w Portugalii samochodzie, jak również w dwóch miejscach apartamentu McCannów. Ślady te wykryły psy wyszkolone do poszukiwania zwłok. Kolejne badania podważyły jednak rzekomo stuprocentową wiarygodność tych znalezisk, lecz prawdopodobieństwo było nadal duże. W międzyczasie McCannowie za radą prawników pospiesznie opuścili Portugalię. Od 2007 roku sprawdzono blisko 200 różnych tropów. Trzy lata temu za głównego podejrzanego uznano siedzącego w więzieniu za inne przestępstwa niemieckiego pedofila Christiana Bruecknera, a prokuratura stwierdziła, że Maddie nie żyje, choć ciała jeszcze nie znaleziono.

German cops say they’ve found emails connecting suspect to Madeleine McCann’s 2007 disappearance https://t.co/iCsPZdDwSe pic.twitter.com/UkYwjJTv0g— New York Post (@nypost) June 5, 2024

