Przełomowa decyzja Trumpa! "Nie wystartuję w kolejnych wyborach prezydenckich"

Donald Trump powiedział, że nie wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich w USA. Jeśli przegra teraz, nie będzie próbował ponownie w 2028 roku

Już 5 listopada odbędą się wybory prezydenckie w USA. Zmierzą się ze sobą kandydat Republikanów Donald Trump i kandydatka Demokratów Kamala Harris. Aktualny prezydent Joe Biden zrezygnował ze startu w wyborach po fatalnym występie podczas debaty przedwyborczej z Trumpem. Kandydatowi Republikanów gorzej poszło za to starcie z Harris. Choć deklarował, że "to najlepsza debata, w jakiej uczestniczył", wydawał się nieco zgaszony - jak na siebie. Teraz poczynił historyczne wyznanie w wywiadzie dla Sinclair Media Group! Kandydat Republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych był pytany o swoją walkę o Biały Dom. Powiedział, że nie zamierza starać się o ponowne zostanie prezydentem USA do końca życia i jeśli przegra w listopadzie tego roku, już nigdy nie wystartuje w żadnych wyborach prezydenckich, także w tych zaplanowanych na 2028 rok. “Nie. Myślę, że wtedy to będzie koniec. Miejmy nadzieję, że uda nam się (tym razem)” - powiedział Trump. W 2028 roku będzie miał 82 lata - tyle, ile Joe Biden ma teraz.

Nowy sondaż NBC daje aż pięcioprocentową przewagę Kamali Harris. Inne sondaże zazwyczaj dają jej większe szanse, ale nie aż tak

Tymczasem 22 września NBC News opublikowało nowe sondaże, z których wynika, że przewaga jednego z kandydatów nad drugim jest już nie symboliczna, a pięcioprocentowa! To Kamala Harris ma według sondażu NBC News pięciopunktową przewagę nad Donaldem Trumpem. Zagłosowałoby na nią 49 proc. Amerykanów, a na Donalda Trumpa 44 proc. Jak wypadają inne sondaże? CBS News podawał 22 września, że na Harris zagłosowałoby 52 proc. ludzi, a na Trumpa 48 proc. Z drugiej strony zaledwie 19 września sondaż dla New York Times wskazywał nadal na jednakowe szanse obojga kandydatów - po 47 proc. Sondaż The Hill przyznawał Trumpowi jednoprocentową przewagę nad Harris - 49 do 48 proc. Co sprawiło, że Trump zaczął przegrywać? Kiedy kandydatem Demokratów był jeszcze Joe Biden, miał o 2 punkty procentowe mniej poparcia niż obecna wiceprezydent USA. Być może to kiepski występ podczas telewizyjnej debaty sprawił, że część nadal wahających się wyborców darowała sobie głosowanie na Trumpa. Do wyborów zostało jeszcze sześć tygodni.

Donald Trump says he will not run for President again in four years if he loses in November:“I think that that will be it.” pic.twitter.com/dpT8u5FgT1— Pop Base (@PopBase) September 22, 2024

