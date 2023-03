Przełomowe odkrycie w Wielkiej Piramidzie? Czy kolejny show egipskiego Indiany Jonesa?

Zapomnijcie. Na 100 proc. nie ma ani mumii, ani innych artefaktów

Hawass, określany przez niektórych archeologów mianem Indiany Jonesa egiptologii (paraduje w podobnym kapeluszu, ale bez bicza przy pasie) jest z pewnością nie tylko uznanym znawcą historii Kemetu (czyli starożytnego Egiptu), ale także wytrawnym mistrzem pijaru, w tym własnej osoby. Możliwe, że niektórzy z Czytelników SE.PL przypominają sobie jego show, transmitowane na cały świat – niczym lądowanie na Księżycu, w którym pokazywano, jak zdalnie sterowany robot penetruje (w 2002 r.) tzw. szyb wentylacyjny wychodzący z Komory Króla. Szum na świat był wielki i oglądalność (transmitował to wydarzenie kanał Discovery) również. Hawass wcześniej podgrzewał napięcie. Ten kanał może prowadzić do rzeczywistej komory grobowej Cheopsa! - grzmiał na świat.

Potem wsadził robota do kanału i…? Samochodzik z kamerą zatrzymał się na kamiennej płycie. Klęska? Nie, sukces! - ogłosił egipski Jones. Zapowiedział, że wkrótce kolejny robot przebije się przez kamienny portal. I na zapowiedziach skończyło się, bo przecież w Wielkiej Piramidzie nie wolno nic dłubać z uwagi na ryzyko destabilizacji konstrukcji. Koń by się uśmiał. Piramida, która wytrzymała ileś tam trzęsień ziemi, a miałoby jej coś złego uczynić wierceniem dla wpuszczenia endoskopu? Cały ten cyrk był, po mojemu, komercyjnym przedstawieniem (konserwacja zabytków sporo kosztuje). Ten sam efekt można byłoby osiągnąć używając zwykłej echosondy, ale wtedy nie byłoby show i kasy, które ono przysporzyło ministerstwu starożytności.

A hidden corridor nine meters long has been discovered close to the main entrance of the 4,500-year-old Great Pyramid of Giza, and this could lead to further findings, Egyptian antiquities officials said https://t.co/F3JM25JwGc 1/4 pic.twitter.com/IXeZpbSmxE— Reuters (@Reuters) March 2, 2023

Z dużą dozą sceptycyzmu traktować kolejne epokowe odkrycie

Dokonano go przy pomocy specjalnych skanerów, termografii itp. raczej nie potwierdzi się go „namacalnie”. Przy okazji można przypomnienieć, że w Egipcie istnieją nie tylko te trzy tzw. wielkie piramidy, z których niewiele mniejsza jest zbudowana za panowania syna Chufu – Chefre (Chefrena), a trzecia – Menakaure (Mykerinosa) ma „zaledwie” 61 m wysokości. O ponad 2 m wyższa jest pierwsza egipska piramida (schodkowa) – Dżesera. W ściągawce dla uczniów bryk.pl podają, że w Egipcie „zbudowano łącznie 11 piramid”. Co za bdzura! O Boże, taka to prawda, jak ta, że „Cheopsa” postawili kosmici! Tylko za panowania faraona Snofru (2575–2551 p.n.e.) postawiono na jego rozkaz… pięć piramid, w tym trzy duże, o wysokości ok. 100 m! Na ich budowę zużyto 9 mln t kamienia (o 30 proc. więcej niż zużył jego syn Chufu)!

Przez ok. 1000 lat Egipcjanie zbudowali kilkadziesiąt piramid, im później, tym były mniejsze. W tym miejscu można zobaczyć piramidową statystykę. Wielkie Piramidy, a szczególnie ta, która jest określana jako grobowiec Cheopsa, są na tyle tajemnicze, na ile nie jest wyjaśnione na sto procent to, kto i jak je zbudował. Co ciekawe, jakoś przedmiotem różnych deliberacji nie jest pierwsza, klasyczna w formie piramida, zwana czerwoną (od barwy budulca przy odpowiednim oświetleniu słonecznymi promieniami) zbudowana przez Snofru. A nie jest to jakaś architektoniczny karzełek. Ma u podstawy 188 m szerokości (230 m – Chufu) i 110 m wysokości (137 m obecnie ma piramida Cheopsa).

Tajemniczości Wielkiej Piramidzie nadaje jeszcze jeden fakt

Otóż jest ona jedyną z tych kilkudziesięciu istniejących, w których nie ma inskrypcji wskazujących na budowniczego. Istnieje tylko jeden hieroglif (nad Komorą Króla) wskazujący na Chufu (i jeden jego wizerunek w formie kilkunastocentymetrowwej figurki). Podobno namalował go jakiś robotnik budujący piramidę. Takie monstrum bez tablicy inwestorskiej? Marnie prezentuje się też królewski sarkofag – jest surowy niczym prefabrykat. Zwróciliście uwagę, że nie ma on pokrywy? Gdzie się podziała? Przecież, jeśli w nim spoczęła mumia i złodzieje ją wynieśli (w bandażowaniu zmarłego Egipcjanie umieszczali mnóstwo amuletów ze złota), to wzięli z sobą też pokrywę sarkofagu? Zresztą, nie zmieściłaby się w tunelu-kanale prowadzącym od wejścia do komory grobowej. Pewnie złodzieje ją rozbili ze złości i gruz wynieśli na zewnątrz. Niemożliwe?

Złodzieje złodziejami, ale jak zbudowano Wielką Piramidę. Według egiptologii w 20 lat (bo tak podał grecki historyk Herodot w V w p.n.e.) przez wolnych ludzi z 2,5 mln 2-tonowych bloków. Zwolennicy ingerencji kosmitów w kształtowanie ludzkiej cywilizacji uważają, że bez pomocy zielonych ludzików i ich możliwości technicznych Egipcjanie nie byliby w stanie postawić takiej konstrukcji. Nie trzeba do tego kosmitów, co udowodnił (patrz film niżej) polski inżynier Andrzej Bochnacki. Nikt jednak nie wykazał, jak można ułożyć 2,5 mln bloków w 20 lat, kiedy większość robót wykonywać miano w porze wylewów Nilu, gdy egipskie chłopstwo było „bezrobotne” i stanowiło główną siłę robotniczą w całej inwestycji. To by było na tyle, żeby nie przedłużać. Zachęcam do pogrzebania w internecie w „tym temacie”. I dużej dozy sceptycyzmu co do prawd głoszonych przez oficjalną egiptologię, jak i tę alternatywną.

I na koniec jeszcze jedna ciekawostka? Jesteście świadomi, że do ostatniego (korowanego) faraona, czyli Kleopatry VII bliżej jest nam niż jej do czasów, kiedy powstały w Gizie trzy piramidy?