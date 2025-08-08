Przełomowe ustalenia w sprawie zamachu z 11 września! Nowe technologie ujawniły prawdę

Naukowcy odkryli tożsamość kolejnych ofiar zamachów z 11 września 2001 roku

Aż trudno uwierzyć, że od zamachów z dnia 11 września 2001 roku minęło już niemal dokładnie ćwierć stulecia. Te wydarzenia zburzyły naszą wizję świata nowoczesnego, bez wojen, bezpiecznego, w którym można mówić o "końcu historii". O zagrożeniu ze strony terrorystów mówiło się wtedy bez przerwy, dziś pamiętamy o tym o wiele mniej, a ostrzeżenia polityków dotyczą najczęściej Rosji czy Chin. Od 2001 roku świat zmienił się całkowicie i dotyczy to także technologii, które pozwalają badać to, co wydarzyło się 24 lata temu. A w kwestii zamachu na World Trade Center jest jeszcze wiele do odkrycia. Do dziś odkrywane są nowe fakty na temat tego historycznego zdarzenia. Teraz amerykańskie media, w tym "New York post" podają, że znów udało się poczynić nowe ustalenia. Przy użyciu najnowocześniejszych technologii wyodrębniania DNA, których w 2001 roku jeszcze nie było, udało się potwierdzić tożsamość trzech kolejnych ofiar. Teraz liczba zidentyfikowanych zabitych w zamachach z 11 września wynosi 1653. Kim były osoby, których los pozostawał nieznany przez tyle lat?

26-letni makler, 72-letnia babcia i jeszcze jedna osoba. Po latach rodziny tych ludzi poznały ostateczną prawdę

Biuro Głównego Lekarza Sądowego w Nowym Jorku ogłosiło, że udało się zidentyfikować Ryana Fitzgeralda z Floral Park, Barbarę Keating z Palm Springs oraz jeszcze jedną kobietę, której bliscy poprosili o zachowanie anonimowości. Ryan Fitzgerald, 26-letni makler walutowy w Fiduciary Trust International, pracował w południowej wieży World Trade Center. Po uderzeniu pierwszego samolotu zadzwonił do rodziny, by zapewnić, że jest bezpieczny i planuje opuścić biuro. Niedługo później w wieżę uderzył drugi samolot, grzebiąc go pod gruzami. 72-letnia Barbara Keating była pasażerką samolotu American Airlines z Bostonu do Los Angeles, który terroryści skierowali w północną wieżę. Była zaangażowana w organizację Big Brothers, Big Sisters oraz w pomoc osobom niepełnosprawnym. Spędzała lato na Cape Cod, a we wrześniu wracała do Kalifornii – zawsze tym samym, wtorkowym lotem.

Wciąż około 1100 ofiar, 40 proc. z 2753 osób, które zginęły na Dolnym Manhattanie, pozostaje niezidentyfikowanych

Syn Barbary, cytowany przez "New York Post" Paul Keating, podkreślił ogrom pracy włożonej w poszukiwania i identyfikacje szczątków ofiar: „Oni pracują dla nas bez wytchnienia od 24 lat. To niesamowite. Nikt nigdy nie zrobił dla mojej rodziny czegoś takiego”. W przypadku Barbary Keating pierwszym odnalezionym śladem był fragment karty bankomatowej, później szczotka do włosów, której próbki dopasowano dzięki DNA przekazanemu przez dzieci. Potwierdzenie ostatecznej identyfikacji rodzina otrzymała około miesiąca temu. Jak podkreślił burmistrz Nowego Jorku Eric Adams, każde nowe ustalenie to krok w stronę ukojenia bólu rodzin. Wciąż jednak około 1100 ofiar – czyli 40 proc. z 2 753 osób, które zginęły w Dolnym Manhattanie – pozostaje niezidentyfikowanych. Lekarz sądowy Jason Graham zapewnił, że prace będą kontynuowane: "Każda nowa identyfikacja to świadectwo możliwości nauki i wytrwałości w kontakcie z rodzinami, mimo upływu lat. To nasz sposób na uhonorowanie tych, którzy odeszli".

