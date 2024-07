Po 23 latach ujawniono film pokazujący zamach z 11 września! W sieci burza

Świadek zamachów z 11 września 2001 roku pokazał nieznane wideo, na którym widać zawalenie się wież WTC. Historyczny film udostępniony w sieci

Aż trudno uwierzyć, że od zamachów z 11 września 2001 roku minęły już niemal 23 lata. Wielu osób, które teraz czytają ten artykuł, nie było wtedy jeszcze na świecie lub były małymi dziećmi i nie pamiętają, gdzie były, kiedy dowiedziały się o ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Te historyczne chwile bywają uważane za symboliczny koniec XX wieku i lat 90. pełnych nadziei na postęp przynoszący lepsze jutro, za początek naszych obecnych, niepewnych czasów. Przypomnijmy - 11 września 2001 rokuislamscy terroryści z Al-Kaidy przeprowadzili atak terrorystyczny na USA przy użyciu samolotów pasażerskich, nad którymi przejęli kontrolę w powietrzu. Dwa uderzyły w wielkie wieżowce World Trade Center, trzeci rozbił się w Pentagonie, a czwarty na polu w Pensylwanii. Zginęło 2977 osób, nie licząc 19 terrorystów. 6291 osób zostało rannych. Wieże WTC zawaliły się.

Niejaki Kei Sugimoto przypadkowo sfilmował kamerą Sony wydarzenia, które obserwował z dachu innego wieżowca

W 2001 roku świat wyglądał inaczej, nie było smartfonow, możliwości filmowania wszystkiego w każdym momencie, mediów społecznościowych. Powszechnie dostępny internet był, ale przykładowo w Polsce dopiero się rozkręcał i nie wszyscy mieli do niego dostęp. Filmowano przy użyciu kamer wideo. Właśnie w ten sposób powstało nieznane do tej pory nagranie pokazujące zamachy na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Niejaki Kei Sugimoto przypadkowo sfilmował kamerą Sony wydarzenia, które obserwował z dachu innego wieżowca - 64 Marks Place w Nowym Jorku. Po 23 latach znalazł archiwalne nagranie podczas domowych porządków i po niezbędnych zabiegach technicznych udostępnił stary film w sieci. "Po raz pierwszy widzimy to od tej strony" - pisze jeden z widzów. Na trwającym niemal godzinę filmie widzimy pożar obu wież WTC, a potem ich kolejne zawalenie się. Po chwili w sieci wybuchła burzliwa dyskusja.

Dyskusja wokół nieznanego filmu pokazującego zamachy na WTC. Wróciły stare teorie spiskowe o 11 września

Co tam wzburzyło widzów? Niektórzy pytali, czemu autor filmu pokazał go dopiero teraz. On tłumaczy, że to przypadek, poza tym w tamtych czasach nie było smartfonów i możliwości natychmiastowej publikacji w sieci wszystkiego, co widzimy. Podkreśla, że nie pokazał filmu z innych pobudek, niż czysto historyczne i archiwalne, ale są tacy, którzy odgrzewają stare teorie spiskowe i dopatrują się w nagraniu ich potwierdzenia. Nawiasem mówiąc, popularność teorii spiskowych znacznie wzrosła właśnie po 11 września 2001 roku. Niektórzy dopatrywali się w zamachach drugiego dna, na przykład przekonując, że w Pentagpn nie uderzył żaden samolot albo że wieże WTC nie mogły zawalić się z powodu uderzenia samolotów i musiały zostać wysadzone przy pomocy materiałów wybuchowych. Ta teoria spotkała się z odpowiedzią inżynierów przekonujących, że ogromna temperatura powstała podczas pożaru paliwa lotniczego jak najbardziej mogła spowodować osłabienie konstrukcji budynku. Teraz zwolennicy teorii spiskowych przekonują, iż na filmie słychać jakieś detonacje. Inni po prostu wspominają, jak dowiedzieli się o zamachach i co wtedy czuli. Dyskusja na temat tego pamiętnego dnia jak zwykle jest pełna emocji.

