Przewodniczący parlamentu spłodził trzynaste dziecko z jedenastą kobietą! "Zadeklarowany katolik"

Boris Kollar spłodził trzynaste dziecko z jedenastą kobietą. To słowacki założyciel konserwatywnej, katolickiej partii Jesteśmy Rodziną

Znany polityk spłodził trzynaste dziecko z jedenastą kobietą! I nie jest to bynajmniej żaden arabski szejk ani liberalny lewicowiec, a przewodniczący konserwatywnego, katolickiego ugrupowania na Słowacji. Boris Kollar (58 l.) tym razem zapłodnił 28-latkę, nadal jednak nic nie wiadomo o tym, by była ona jego prawowitą, katolicką żoną. Jak niegdyś powiedział znany z niezwykłej płodności religijny polityk, co cytowało RMF FM, dla niego to naturalne, że nieustająco rodzą mu się dzieci, bo to jak zakup nowych butów. Tą metodą dochował się już pięciu córek i siedmiu synów. W przerwach między pomnażaniem narodu słowackiego Boris Kollar zajmuje się pracą parlamentarną na rzecz tak zwanej Europy Ojczyzn, będąc założycielem partii o znamiennej nazwie Jesteśmy Rodziną. W 2020 roku został wybrany na przewodniczącego słowackiego parlamentu, jest posłem do Rady Narodowej.

Kim jest Boris Kollar? Polityk, biznesmen i sprawca wielu ciąż

Boris Kollar urodził się w 1965 roku w Bratysławie. Poza polityką zajmuje się również biznesem. To właśnie od niego zaczynał swoją karierę jeszcze w czasach komunizmu, w latach osiemdziesiątych. W latach dziewięćdziesiątych wzbogacił się na biznesie hotelarskim, prowadził też wyciągi narciarskie, próbował również sił w mediach jako właściciel stacji radiowej. Partię Jesteśmy Rodziną założył w 2015 roku. To wtedy zyskał sławę jako ojciec dziewięciorga dzieci z ośmioma kobietami. Ciekawe, ile jeszcze potomków spłodzi niestrudzony Słowak?

Media doniosły dziś że przewodniczący słowackiego parlamentu Boris Kollár spodziewa się 13 dziecka z Laurą(28l). Poprzednie 12. ma z 11 innymi kobietami. Szef partii Sme Rodina(Jesteśmy Rodziną) to popularny polityk, oddany ojciec, zręczny przedsiębiorca i zadeklarowany katolik. pic.twitter.com/kDvwwtU2id— Jacques Nicolas (@JacobQNicholson) January 17, 2023

