Przeżył katastrofę lotniczą i ujawnia, jak to zrobił! Szokujące słowa

Relacja "The New York Times"

40-letni Viswash Kumar Ramesh jako jedyny przeżył katastrofę lotniczą w Indiach. Opowiada, jak tego dokonał

Kiedy patrzy się na zdjęcia i filmy pokazujące rozbity samolot po katastrofie lotniczej w Indiach, nie sposób uwierzyć, że ktoś mógł tam przeżyć. Boeing runął na ziemię krótko po starcie. Na pokładzie były 242 osoby, zginęło 241. Bo stało się coś, co zakrawa na cud. Jeden z pasażerów nie tylko przeżył, ale po katastrofie sam zdołał wstać, był przytomny i zadzwonił do ojca, a potem udzielał wywiadów! To 40-letni Viswash Kumar Ramesh, Brytyjczyk hinduskiego pochodzenia. Jak powiedział początkowo w rozmowie z "Hindustan Times", podczas startu słyszał "głośny hałas", a po 30 sekundach samolot rozbił się. „Nasz samolot się rozbił. Nie mam pojęcia, jakim cudem jestem na zewnątrz. Nie widzę nikogo” - powiedział do ojca przez telefon. Zaraz po rozmowie Viswash Kumar Ramesh został zabrany przez karetkę do szpitala. Początkowo mówił, że nic nie pamięta z momentu ocalenia, ale gdy minął pierwszy szok, pamięć zaczęła wracać. Dlatego 40-latek opowiedział "DD India" tym, jak przeżył katastrofę lotniczą, w której zginęli wszyscy pozostali pasażerowie oraz wszyscy członkowie załogi.

"Nie skakałem. Po prostu wyszedłem, tak? To cud"

Jak wyjaśnił Viswash Kumar Ramesh, część samolotu, w której siedział, spadła na podłogę budynku, w który wbiła się maszyna. Zobaczył drzwi i sam przez nie wyskoczył, zanim inni udzielili mu pomocy! "Drzwi ewakuacyjne były zniszczone, moje siedzenie było zniszczone” — opowiada cudownie ocalały. "Nie skakałem. Po prostu wyszedłem, tak? To cud" - powiedział Brytyjczyk. Co więcej, kiedy wydostał się z maszyny i został zabrany, doszło do eksplozji. Gdyby nie zdążył, zginąłby jak wszyscy. Mężczyzna dodaje, że "czuje się lepiej niż wczoraj" i "leczenie przebiega pomyślnie". "Ma tylko drobne obrażenia. Ma otarcia na lewym przedramieniu i obrzęk lewej powieki i oczu. Klatka piersiowa i brzuch są zdrowe, nie ma złamań żeber. Pacjent jest w stanie dobrym" - powiedział lokalnym mediom lekarz ze szpitala, gdzie leczono ocalonego pasażera. Prawdopodobnie w tym momencie jest wypisywany ze szpitala, bo lekarze stwierdzili, że nie ma sensu trzymać go tam dłużej!

Sonda Jak często latasz samolotem? Co najmniej kilka razy w roku Średnio raz w roku Raz na kilka lat Nigdy

British Air India crash survivor reveals how he 'just walked out' out of burning plane moments before it EXPLODED - as he admits it's a 'miracle' he escaped with 'minor injuries' https://t.co/sJ0xBjDxOZ— Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 14, 2025

Quiz. Polskie przesądy. Sprawdź, czy znasz je wszystkie Pytanie 1 z 15 Pod czym nie należy przechodzić? Pod schodami Pod drabiną Pod mostem Następne pytanie