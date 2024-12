12 listopada pisaliśmy, że Megan Fox nazywana jedną z najseksowniejszych aktorek świata, jest w ciąży. 38-latka ogłosiła to w niestandardowy sposób - pokazała się na Instagramie cała w błocie, podkreślając swój zaokrąglony brzuszek. Tatą dziecka jest muzyk, ekscentryczny Machine Gun Kelly. Co ciekawe, nie dalej jak w marcu tego roku para ogłosiła zerwanie zaręczyn. Potem najwyraźniej się zeszli, by teraz znów się rozstać. Okazuje się bowiem, że dosłownie chwilę po tym, jak aktorka ujawniła informację o ciąży, rzuciła Kelly'ego, bo - jak podają portale plotkarskie - znalazła na jego telefonie konwersacje z innymi kobietami.

Ciężarna aktorka ma romans z kolegą?

Kilka dni temu media społecznościowe obiegły materiały wideo, na których widać Fox w towarzystwie młodszego od niej o cztery lata przystojnego aktora Michele'a Morrone. Gwiazdor sławę zyskał grając w serii filmów nakręconych na podstawie erotyków polskiej autorki. Internauci od razu zaczęli węszyć romans, pisząc, że między tą dwójką widać wyraźną chemię. "On jej chce, o mój Boże" - napisał jeden z użytkowników. Morrone bardzo szybo odniósł się do spekulacji o rodzącym się między nimi uczuciu. "Wszelkie insynuacje dotyczące tego, że ta relacja wykracza poza przyjacielską i zawodową, są po prostu nieprawdziwe. Rok temu nakręcili razem film. Michele jest obecnie we Włoszech, kręcąc kolejny projekt" - przekazał w imieniu aktora jego przedstawiciel.

Megan Fox jest już mamą

"Page Six" przypomina, że 38-letnia aktorka jest już matką, gdyż wraz z byłym mężem, gwiazdorem serialu "Beverly Hills 90 210", Brianem Austinem Greenem, doczekała się 11-letniego Noaha, 9-letniego Bodhi i 7-letniej w tej chwili Journey. Machine Gun Kelly z kolei jest już tatą 15-eltniej Casie, którą ma z Emma Cannon. On i Megan Fox zaczęli się spotykać w 2020 roku po tym, jak poznali się na planie filmu, dwa lata później artysta się jej oświadczył.