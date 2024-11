Jedna z najseksowniejszych aktorek świata w ciąży. Tapla się w błocie i pokazuje brzuszek

Megan Fox spodziewa się dziecka. Dla niej to już kolejne, ale pierwsze wspólne z jej obecnym partnerem - ekscentrycznym Machine Gun Kellym. Para jest ze sobą od lat, rozstając się i wracając do siebie co jakiś czas. Co ciekawe, nie dalej jak w marcu tego roku ogłosili zerwanie zaręczyn, wszystko wskazuje jednak na to, że znów są ze sobą. W miniony weekend 38-letnia Fox opublikowała na swoim koncie na Instagramie osobliwe zdjęcie - pokazała się nago, cała oblepiona błotem, trzymając się za ciążowy brzuszek. Oznaczyła w poście Kelly'ego i napisała: "Tak naprawdę nic nigdy nie jest stracone. Witamy ponownie". Co miała na myśli?

Megan Fox jest w ciąży. Urodzi "tęczowe dziecko". Co to znaczy?

Jakiś czas temu Megan Fox w swojej książce przyznała, że straciła ciążę. Kilka lat wcześniej była też w ciąży pozamacicznej. Pisała, że poronienie było dla niej bardzo trudnym przeżyciem. "Było tragiczne, przyniosło mi wiele bólu i cierpienia". Fox urodzi tzw. tęczowe dziecko. Tym terminem określa się dzieci, które urodziły się po wcześniejszych doświadczeniach kobiety związanej z poronieniem lub śmiercią narodzonego już dziecka.

Megan Fox i Machine Gun Kelly są już rodzicami. Mają dzieci z innych związków

"Page Six" przypomina, że 38-letnia aktorka jest już matką, gdyż wraz z byłym mężem, gwiazdorem serialu "Beverly Hills 90 210", Brianem Austinem Greenem, doczekała się 11-letniego Noaha, 9-letniego Bodhi i 7-letniej w tej chwili Journey. Machine Gun Kelly z kolei jest już tatą 15-eltniej Casie, którą ma z Emma Cannon. On i Megan Fox zaczęli się spotykać w 2020 roku po tym, jak poznali się na planie filmu, dwa lata później artysta się jej oświadczył.