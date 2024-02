Putin boi się zamachu na swoje życie? Nie zgadniesz, co nosi ze sobą tajniak

VChK-OGPU: Putin obawia się zamachu na swoje życie. Podczas spotkania z wyborcami towarzyszył mu tajniak z gadżetem jak z filmów o Bondzie

Od wybuchu wojny na Ukrainie w mediach raz na jakiś czas pojawiają się rozważania o tym, czy możliwy jest zamach stanu w Rosji czy zabicie Władimira Putina przez jakichś przeciwników jego polityki. Bunt Jewgienija Prigożyna pokazał, że teoretycznie zamach jest możliwy - choć niektórzy uważają, że pochód eks szefa Grupy Wagnera na Moskwę był jakąś aranżacją Kremla na propagandowe potrzeby lub mającą związek z wewnętrznymi rozgrywkami na szczytach władzy. Putin zachowuje się w niekonsekwentny, przynajmniej pozornie, sposób, raz samotnie siadając na drugim końcu niezwykle długiego stołu razem ze swoimi bliskimi współpracownikami, a raz wskakując na scenę i śpiewając w tłumie młodzieży. Nic dziwnego, że niektórzy wierzą w doniesienia o sobowtórze, który zastępuje prawdziwego dyktatora... Ale podczas ostatniego przedwyborczego spotkania (w Rosji w marcu odbędą się wybory prezydenckie) Putin wybrał mocną i dobrze widoczną ochronę. Co się tam działo?

Walizka może w każdej chwili zamienić się w tarczę kuloodporną. Przed spotkaniem z Putinem wszyscy musieli przejść przeszukanie, weryfikację i kwarantannę

Jak podaje rosyjski kanał na Telegramie VChK-OGPU, który ma powiązania z organami ścigania, Putin podczas spotkania z wyborcami w Moskwie miał do swojej dyspozycji specjalny wynalazek. Na scenie stał tajniak z tajemniczą walizeczką. Podobno nie była to tym razem walizka z "guzikiem atomowym", a coś zupełnie innego, mogącego przypominać filmy o Jamesie Bondzie. "Funkcjonariusz Federalnej Służby Ochronnej przygotowywał się do osłonięcia Putina pancerną tarczą podczas specjalnie strzeżonego i kontrolowanego spotkania pomiędzy nim a jego 'zaufanymi osobami'" - pisze VChK-OGPU. Ochroniarz dyktatora miał walizkę, którą szybko można było "rozwinąć" w kuloodporną tarczę pancerną i osłonić nią Putina w razie, gdyby na przykład z sali padły strzały. Gdy ktoś spośród gości wstawał, by coś powiedzieć, tajniak nerwowo zbliżał się z walizką do Putina. Wcześniej osoby zaproszone na spotkanie i dziennikarze musieli przejść kwarantannę i weryfikację przeprowadzoną przez służby bezpieczeństwa oraz przeszukanie.

Sonda Czy wkrótce skończą się rządy Putina w Rosji? Tak, będzie lub już jest skończony w Rosji Nie, bunt nie wpłynie na jego władzę

Putin has bulletproof shield while meeting 'trusted friends' over assassination fearshttps://t.co/JThABikLNA pic.twitter.com/he8Pabij46— Daily Star (@dailystar) February 2, 2024

QUIZ. Wielki test geograficzny! Granice państw. Ostatnie pytania tylko dla geniuszy Pytanie 1 z 10 Czy Polska graniczy z Rosją? Tak Nie Dalej