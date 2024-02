Putin wszedł na scenę i zaczął śpiewać! Zobacz, jak mu poszło

Putin wzywa do stworzenia "strefy zdemilitaryzowanej". Gdzie chce ją utworzyć?

"To trwa godzinami"

Władimir Putin wszedł na scenę podczas występu młodzieżowych śpiewaków. Chwycił mikrofon i zaczął śpiewać. Jest nagranie

Już dawno nie widzieliśmy Władimira Putina w takim wydaniu. Przed paroma laty specjalizował się w dziwnych występach propagandowych, ale po wybuchu wojny na Ukrainie zachowywał powagę i dystans. Aż trudno dziś uwierzyć, że kiedyś jeździł półnagi na koniu, wywołując falę memów, wyławiał tajemnicze starożytne amfory z morza i z uśmiechem prowadził klucz żurawi. Wtedy wydawał się dziwny, ale zamknięty w swoim rosyjskim świecie. Mało kto przypuszczał, że wybuchnie krwawa wojna na Ukrainie i że będziemy zastanawiać się, czy ten człowiek zagrozi także Polsce lub innym krajom NATO. Najnowszy popis Putina, który chciał mimo wszystko ponownie zrobić coś dla swojego wizerunku, przywołuje tamte wspomnienia. Teraz jednak patrzymy już na to inaczej. Co zrobił Putin?

Putin śpiewał hymn i podpisywał się na dmuchanym psie. Już nie chce trzymać dystansu z powodu wirusa i obaw o bezpieczeństwo?

Rosyjski prezydent pojawił się na zgromadzeniu dzieci i młodzieży. Na scenie występował chór, gdy nagle Putin wszedł dziarskim krokiem między chłopców i dziewczęta, chwycił mikrofon i sam zaczął śpiewać. Kiedy jedna z chórzystek zaintonowała rosyjski hymn, prezydent ochoczo dołączył do śpiewu, a zgromadzeni na sali młodzi ludzie w strojach ludowych i z rosyjskimi flagami wydawali się być zachwyceni. Putin złożył też autograf na wielkim nadmuchiwanym psie. Był otoczony ludźmi ze wszystkich stron, co może dziwić, bo po wybuchu pandemii zwykł przecież siadywać za bardzo, ale to bardzo długim stołem, a potem często utrzymywał dystans ze względów bezpieczeństwa.

Sonda Czy znasz kogoś, kto popiera działania Putina? Tak Nie

In an attempt to appear likable and patriotic the richest, and the most evil and corrupt person on the planet, Vladimir Putin joined the children's chorus to sing the Russian National anthem. Quite badly I might add. Right away Putin’s singing drew praise from the media. TASS… pic.twitter.com/VNSd0Dd7NO— Natalka (@NatalkaKyiv) February 1, 2024

QUIZ. Jak dobrze znasz teksty starych polskich piosenek? Mniej niż 8/10 to wstyd! Pytanie 1 z 11 Dokończ tekst piosenki. "Prawie do nieba wzięłaś mnie, a wtedy padał..." Deszcz Śnieg Grad Dalej