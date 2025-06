Putin chce więcej dzieci! Wyda miliardy dolarów, wezwał naukowców

Władimir Putin wyda 56 miliardów dolarów na podniesienie dzietności w Rosji. Wcześniej zachęcał do rodzenia po ośmioro dzieci

Kłopoty demograficzne są nie tylko w naszej części świata, ale i w Rosji. A Władimir Putin postanowił poradzić sobie z nimi nawet za cenę 56 miliardów dolarów. Właśnie taką kwotę, jak oceniły Instytuty Rosyjskiej Akademii Nauk i komisja parlamentarna, trzeba będzie wydać na rosyjski program podnoszenia współczynnika dzietności, obecnie wynoszącego 1,4. Putin domaga się więcej dzieci i chce, by współczynnik ten wzrósł i wynosił 1,8. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Przede wszystkim na rozdawanie ich ludziom niczym w programie "800 plus". 23 miliardy dolarów zostaną oddane tym, którzy dzieci rodzą, a ten, kto ma ich więcej, otrzyma większe kwoty. 11,5 miliarda pójdzie na preferencyjne kredyty hipoteczne, kolejnych 11,5 miliarda na wsparcie pracujących matek, promowanie wartości rodzinnych i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi, czyli zapewne budowę przedszkoli czy świetlic.

"Nasze babcie i prababcie miały 7 i 8 dzieci. Pielęgnujmy i ożywiajmy te tradycje"

W 2023 roku rosyjski prezydent w wystąpieniu podczas Światowej Rady Ludowej Rosji w Moskwie stwierdził, że babki i prababki obecnych Rosjanek miały co najmniej po ośmioro dzieci i należy wrócić do takiego modelu rodziny. "Wiele naszych narodów podtrzymuje tradycję rodziny, w której wychowuje się czworo, pięcioro lub więcej dzieci. Przypomnijmy, że w rosyjskich rodzinach nasze babcie i prababcie miały 7 i 8 dzieci. Pielęgnujmy i ożywiajmy te tradycje. Posiadanie wielu dzieci, dużej rodziny powinno stać się normą, sposobem życia wszystkich narodów Rosji” - stwierdził prezydent.

Dzieci Władimira Putina. Ile dzieci ma Putin? Oficjalnie dwie córki, nieoficjalnie - co najmniej pięcioro

Ile dzieci ma Władimir Putin? Oficjalnie rosyjski prezydent ma dwie córki z zakończonego w 2013 roku małżeństwa z Ludmiłą Putiną - dorosłe dziś córki Maszę i Katię. Ale plotki głoszą, że to wierzchołek góry lodowej. "Mam życie prywatne, w które nie pozwalam ingerować. To musi zostać uszanowane. Zawsze źle reagowałem na tych, którzy wkładali swoje wścibskie nosy i własne fantazje erotyczne w cudze życie" - powiedział kiedyś Putin, co nie powstrzymało niektórych mediów przed spekulacjami na temat jego dzieci i kochanek. W 2021 roku niezależny rosyjski portal Projekt podał, że Putin ma tajną, 18-letnią wówczas córkę Luizę ze związku ze sprzątaczką z Sankt Petersburga. Według "SonntagsZeitung" dwoje kilkuletnich, urodzonych w Szwajcarii dzieci Putin ma z Aliną Kabajewą, byłą gimnastyczką olimpijską. W każdym razie ośmiorga potomków prezydent nie ma...

