Putin rozkazał rodzić po ośmioro dzieci! "Tak robiły nasze babki"

Putin polecił kobietom rodzić co najmniej po ośmioro dzieci. "Nasze babcie i prababcie miały 7 i 8 dzieci. Pielęgnujmy i ożywiajmy te tradycje"

Ogromne zasoby ludzkie i absolutny brak szacunku do człowieka to główna broń Rosji w wojnie na Ukrainie. Od początku konfliktu zginęło już około 300 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a Putin po prostu zastępuje ich nowymi. Pod samą tylko Awdijiwką ginie około 300 jego żołnierzy dziennie! Ale nawet w Rosji liczba mężczyzn nie jest nieskończona i Putin postanowił już dziś zadbać o to, by nie zabrakło mu "mięsa armatniego". Rosyjski prezydent w wystąpieniu podczas Światowej Rady Ludowej Rosji w Moskwie stwierdził, że babki i prababki obecnych Rosjanek miały co najmniej po ośmioro dzieci i należy wrócić do takiego modelu rodziny. "Wiele naszych narodów podtrzymuje tradycję rodziny, w której wychowuje się czworo, pięcioro lub więcej dzieci. Przypomnijmy, że w rosyjskich rodzinach nasze babcie i prababcie miały 7 i 8 dzieci. Pielęgnujmy i ożywiajmy te tradycje. Posiadanie wielu dzieci, dużej rodziny powinno stać się normą, sposobem życia wszystkich narodów Rosji” - stwierdził prezydent.

Dzieci Władimira Putina. Ile dzieci ma Putin? Oficjalnie dwie córki, nieoficjalnie - co najmniej pięcioro

Ile dzieci ma Władimir Putin? Oficjalnie rosyjski prezydent ma dwie córki z zakończonego w 2013 roku małżeństwa z Ludmiłą Putiną - dorosłe dziś córki Maszę i Katię. Ale plotki głoszą, że to wierzchołek góry lodowej. "Mam życie prywatne, w które nie pozwalam ingerować. To musi zostać uszanowane. Zawsze źle reagowałem na tych, którzy wkładali swoje wścibskie nosy i własne fantazje erotyczne w cudze życie" - powiedział kiedyś Putin, co nie powstrzymało niektórych mediów przed spekulacjami na temat jego dzieci i kochanek. W 2021 roku niezależny rosyjski portal Projekt podał, że Putin ma tajną, 18-letnią wówczas córkę Luizę ze związku ze sprzątaczką z Sankt Petersburga. Według "SonntagsZeitung" dwoje kilkuletnich, urodzonych w Szwajcarii dzieci Putin ma z Aliną Kabajewą, byłą gimnastyczką olimpijską. W każdym razie ośmiorga potomków prezydent nie ma...

Sonda Ile masz/planujesz mieć dzieci? 1-2 3 lub więcej Żadnego

Putin urged Russian families to have eight children: "Having many children and a large family should become a norm, a way of life for all peoples of Russia."Recently, Russian officials of all levels voiced similar thoughts. Now that Putin said this, will it become a law? https://t.co/B6jD1JPm1E pic.twitter.com/SwS9b1qcuT— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 29, 2023

QUIZ. Kto to powiedział? Sławne cytaty i znani ludzie! 10/10 tylko dla bystrzaka Pytanie 1 z 10 Kto powiedział: "Więcej światła!"? Archimedes Lech Wałęsa Johann Wolfgang Goethe Dalej