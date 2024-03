Putin groził Zachodowi atomem. Zrealizuje groźby? "Były agent" nie ma wątpliwości

General SVR pisze o słynnym przemówieniu Putina. Dyktator groził w nim Zachodowi bronią jądrową. "Nie ma sensu brać tego tekstu na poważnie"

Autorzy tajemniczego profilu w mediach społecznościowych General SVR, podający się za dawnych agentów rosyjskich służb mających nadal źródła na Kremlu, nadal tworzą kolejne wpisy. Utrzymują w nich od października, że Władimir Putin nie żyje i jest zastępowany przez nierozgarniętego sobowtóra, zaś za sznurki zakulisowo pociąga w Rosji szef służb Nikołaj Patruszew, już wcześniej typowany na następcę Putina. Odnieśli się do niedawnego przemówienia dyktatora, w którym m.in. zagroził on Zachodowi atomem, a Rosjanom obiecał rozwój i dobrobyt. "Muszą zrozumieć, że my też mamy broń, broń, która może ich pokonać na ich własnym terytorium. Oczywiście wszystko to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ może faktycznie spowodować użycie broni nuklearnej" - mówił dyktator. Naprawdę szykuje się na wojnę atomową? Autor General SVR ma na ten temat swoje zdanie.

"Doskonale rozumieją, że nikt nie będzie realizował tego nonsensu o przeciętnym poziomie wulgarności"

Zdaniem autora czy autorów General SVR przemówienie Putina nie powinno być brane serio. "Jeśli elity drugiego i trzeciego kręgu mają odmienne zdania na temat tego przesłania, to te należące do pierwszego nie ma złudzeń. Doskonale rozumieją, że nikt nie będzie realizował tego nonsensu o przeciętnym poziomie wulgarności. (...) Nie ma sensu brać tego tekstu na poważnie, jest to nienaukowa fikcja" - piszą na swoim profilu" - pisze General SVR i dodaje, że przemówienie zostało odczytane przez sobowtóra Putina i dubler miał spore problemy z opanowaniem tekstu.

Władimir Putin w nowym przemówieniu grozi bronią nuklearną. „Wszystko, co wymyśli Zachód, stwarza realne zagrożenie konfliktem z użyciem broni nuklearnej, a co za tym idzie zniszczeniem cywilizacji”

"Rosja nie pozwoli nikomu ingerować w swe sprawy wewnętrzne" - powiedział rosyjski dyktator, odnosząc się do niedawnych głośnych słów Emmanuela Macrona, który "nie wykluczył" wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę, choć podkreślił, że nie ma w tej kwestii zgody między przywódcami. „Oni, NATO i Ameryka, są oczywiście aktywni w innych częściach świata i nadal tam kłamią. Przygotowują się do uderzenia na nasze terytorium i to przy użyciu najlepszych możliwych sił, najskuteczniejszych sił" - oskarżał Putin i dodawał, że Rosja odeprze ten atak.

"Oczywiście wszystko to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ może faktycznie spowodować użycie broni nuklearnej. Czy oni tego nie rozumieją?"

„Ale pamiętamy los tych, którzy próbują najechać nasze terytorium i oczywiście ich los będzie znacznie bardziej tragiczny niż cokolwiek, co mogłoby nas spotkać. Muszą zrozumieć, że my też mamy broń, broń, która może ich pokonać na ich własnym terytorium. Oczywiście wszystko to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ może faktycznie spowodować użycie broni nuklearnej. Czy oni tego nie rozumieją?" - mówił Putin. „Wszystko, co wymyśli Zachód, stwarza realne zagrożenie konfliktem z użyciem broni nuklearnej, a co za tym idzie zniszczeniem cywilizacji” - mówił złowrogo rosyjski dyktator.

„Dziś, gdy nasza ojczyzna broni swojej suwerenności i bezpieczeństwa oraz chroni życie naszych rodaków w Donbasie i Noworosji..."

Putin wychwalał też żołnierzy biorących udział w "wojskowej operacji specjalnej". „Dziś, gdy nasza ojczyzna broni swojej suwerenności i bezpieczeństwa oraz chroni życie naszych rodaków w Donbasie i Noworosji [obszary Ukrainy, które Rosja zaanektowała], decydująca rola w tej słusznej walce należy do naszych obywateli, zależy od naszej jedności, oddania ojczyźnie i odpowiedzialności za jej losy" - mówił prezydent. Opowiadał też o sprawach wewnętrznych Rosji. Zapowiadał promocję dzietności i wzywał, by rodziny wielodzietne stały się w kraju normą. Obiecał wzrost płac, remonty szkół, dopłaty do kredytów i rozwój gospodarki, snując wizję Rosji mlekiem i miodem płynącej, którą atakują z zewnątrz wrogie siły.

