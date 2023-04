Putin koncentruje wojska! Szykuje się na nowy rozdział wojny?

Rosja koncentruje wojska na Zaporożu. Rozmieszcza też miny w mieście, w którym znajduje się największa w Europie elektrownia atomowa

Co planuje Rosja w związku z wojną na Ukrainie? Władimir Putin ma jakieś zamiary związane z okupowanym obwodem zaporoskim, znajdującym się na południu kraju. Rosja zaczęła gromadzić "potężne siły" na Zaporożu. Poinformował o tym w ukraińskiej telewizji mer Melitopola w obwodzie zaporoskim Iwan Fedorow. Jego wypowiedź cytuje portal Kyiv Independent. 11 kwietnia mer innego miasta na Zaporożu, Enerhodaru, również mówił o wzrośnie aktywności rosyjskich sił w tym regionie oraz zwiększaniu się ilości min wokół miasta. Tymczasem właśnie tam znajduje się największa w Europie elektrownia atomowa. Obecnie jest okupowana przez siły rosyjskie i wykorzystywana jako baza wojskowa. Jak dodał Iwan Fedorow, Rosjanie planują też kolejne masowe porwania dzieci i uprowadzanie ich do Rosji. "Zbierają dane o naszych dzieciach (...), a 5 maja ogłoszą ewakuację dzieci i zabiorą je gdzieś do kontynentalnej Rosji, lub przynajmniej na tymczasowo okupowany Krym" - stwierdził mer Melitopola.

Ukraińska kontrofensywa ma ruszyć wiosną. Putin przygotowuje się do tego

Koncentracja rosyjskich wojsk ma zapewne związek ze zbliżającym się nowym etapem wojny na Ukrainie. Wiosną najprawdopodobniej ruszy wielka ukraińska kontrofensywa, a jednym z jej celów ma być właśnie obwód zaporoski. W wrześniu ubiegłego roku Putin podpisał dekret o przyłączeniu do Rosji czterech ukraińskich obwodów. Wcześniej zorganizowano tam pseudoreferenda, w których rzekomo niemal 100 proc. mieszkańców opowiedziało się za przyłączeniem swoich terenów do Rosji. To obwody zaporoski, chersoński, doniecki i ługański. Tuż przed pełną inwazją na Ukrainę Władimir Putin oficjalnie uznał samozwańcze republiki Doniecką i Ługańską.

⚡️BREAKING: Ukrainian official says Russia has "powerful concentrations" in southern city of Melitopol.This region may be the focus of a Ukrainian counter-offensive in the weeks to come. pic.twitter.com/upNxxuppql— The Enforcer (@ItsTheEnforcer) April 25, 2023

