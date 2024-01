Putin ma nowy problem! Chodzi o jaja, Rosja prosi o pomoc

PILNE. Księżna Kate trafiła do SZPITALA! Jest komunikat rodziny królewskiej!

Co tak naprawdę dzieje się w Rosji? Czy sankcje zachodnie nałożone na ten kraj z powodu wojny na Ukrainie mają rzeczywisty wpływ na sytuację Władimira Putina i jego państwa? Wcześniej pojawiały się doniesienia o tym, że sankcje zaczynają doskwierać Rosjanom w istotny sposób, a mianowicie w przemyśle lotniczym. Podobno brak części sprawia, że awarie są częstsze i można obawiać się nawet katastrof lotniczych. Teraz robi się głośno o kolejnym problemie Putina. Otóż w Rosji zabrakło również... kurzych jaj. O sprawie mówiło się już od miesięcy, teraz kłopoty najwyraźniej tak narosły, że trzeba było prosić o jajeczną pomoc... Kazachstan.

"Strona rosyjska poprosiła stronę kazachską o zwiększenie dostaw jaj kurzych do swoich sieci handlowych"

"Strona rosyjska poprosiła stronę kazachską o zwiększenie dostaw jaj kurzych do swoich sieci handlowych. Serik Żumangarin [wicepremier Rosji] poprosił Ministerstwo Rolnictwa, aby jak najszybciej rozważyło tę kwestię i znalazło możliwość zwiększenia dostaw kazachskich jaj do przygranicznych regionów Federacji Rosyjskiej" - przekazała w oświadczeniu służba prasowa rządu w Astanie. Skąd brak jaj? Jak pisze Forbes, sytuacja wynika nie tylko z sankcji powodujących kłopoty z dostawą pasz dla kur, ale także z braku pracowników z Azji Centralnej obawiających się wcielania ich do wojska, a także niskich wynagrodzeń w branży. Tymczasem w Kazachstanie jajek jest pod dostatkiem.

Putin: egg prices in Russia soared because people got richer and started eating better.It seems that soon, Russians will live even better as the Russian poultry union promised eggs would not get cheaper despite all promises from the authorities and import of eggs from abroad.… https://t.co/yaLpEOYEyw pic.twitter.com/cdWo39Qu3K— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 12, 2024

