Władimir Putin wygłasza ostatnio dość zaskakujące przemówienia. Najpierw w inny niż dotychczasowy sposób pogroził państwom zachodnim, a teraz niespodziewanie ogłosił, że jego zdaniem w 2025 roku wydarzy się na świecie pewna istotna zmiana w świecie politycznym. Jak powiedział cytowany przez agencję TASS rosyjski prezydent, ma się to wydarzyć na wiosnę przyszłego roku i jest to plan Stanów Zjednoczonych. O co chodzi? Otóż według Putina wiosną 2025 roku skończy się władza Wołodymyra Zełenskiego. "Stany Zjednoczone będą znosić ukraińskiego przywódcę Wołodymira Zełenskiego do wiosny 2025 roku, ale potem zostanie on zastąpiony" – powiedział prezydent Rosji na zorganizowanym przez TASS spotkaniu z szefami agencji informacyjnych.

Według Władimira Putina kraje zachodnie mają już „kilku kandydatów” na stanowisko nowego prezydenta Ukrainy

Jak dodał Władimir Putin, kraje zachodnie mają już nawet „kilku kandydatów” na stanowisko prezydenta Ukrainy. Najwyraźniej jego zdaniem Zachód obsadza stanowiska na Ukrainie. „Teraz mamy czerwiec 2024 r. i czuję, że zajmie to rok, do wiosny, do początku przyszłego roku na przynajmniej on będzie tolerowany, kiedy się skończy, powiedzą: „Do widzenia” – mówił prezydent Rosji. Jak dodał w swoim stylu, prezydentura Zełenskiego to "próba przejęcia władzy". Zełenski jest prezydentem Ukrainy od 2019 roku. Jego kadencja miała zakończyć się w maju, ale wybory nie zostały rozpisane ze względu na obowiązujący na Ukrainie stan wojenny.

