Putin grozi atakiem na kraje zachodnie. Wymienił trzy państwa

Władimir Putin grozi krajom Zachodu uderzeniem militarnym. Mówi, że pomyśli nad dostarczeniem rosyjskiej broni państwom trzecim i grozi wojną nuklearną

Ukraina używa zachodniej broni do ataków przeprowadzanych na terenie Rosji? Niektóre państwa, takie jak Finlandia, dały jej wprost zielone światło, szef NATO Jens Stoltenberg stwierdził zaś, że powinna to być decyzja poszczególnych państw, jednak wyraźnie poparł taką koncepcję. 6 czerwca agencja Associated Press, powołując się na anonimowego zachodniego urzędnika podaje, że broń z USA już została wykorzystana do ataku na teren Rosji podczas wojny na Ukrainie, a USA zgodziły się na to, choć pod warunkiem, że będzie chodziło o cel związane z obroną Charkowa. Putin już wcześniej mówił, że Zachód "igra z ogniem" pozwalając na takie użycie swojej broni w Rosji. Teraz poszedł o krok dalej, kierując konkretne groźby militarne w stronę państw Zachodu. Wymienił trzy.

Putin oskarżył Londyn o bezpośrednie zaangażowanie w wojnę na Ukrainie. Mówił także o Francji i USA

Władimir Putin w swoim dzisiejszym (7 czerwca) przemówieniu po raz pierwszy zagroził, że dostarczy rosyjską broń państwom trzecim, wrogim wobec Zachodu, tak by mogły je atakować. Ma to być odpowiedź na ataki przeprowadzane przez Ukrainę na terytorium Federacji Rosyjskiej. Putin twierdzi, że w atakach wykorzystywana jest zachodnia broń, taka jak Storm Shadow, pociski dostarczane Ukrainie przez Wielką Brytanię. Rosja twierdzi, że znaleziono taki pocisk w Rosji i przewieziono go do badań. Putin oskarżył Londyn o bezpośrednie zaangażowanie w wojnę na Ukrainie. Mówił także o Francji i USA.

"Powtarzam, cel lotu jest wyznaczany przez tych, którzy dostarczają tę broń"

„Jeśli chodzi o broń precyzyjną dalekiego zasięgu.. taką jak brytyjski Storm Shadow czy amerykański ATACMS czy francuskie rakiety. Jak się jej używa?” – mówił Putin w rozmowie z dziennikarzami w Sankt Petersburgu. „Ukraińscy żołnierze nie mogą zrobić wszystkiego sami i uderzyć tą rakietą. Po prostu nie są w stanie tego zrobić technologicznie. Powtarzam, cel lotu jest wyznaczany przez tych, którzy dostarczają tę broń. Jeśli jest to ATACMS, to robi to Pentagon, jeśli Storm Shadow, oznacza to, że robią to Brytyjczycy" - mówił rosyjski prezydent, oskarżając Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Francję o wykorzystanie swoich sił zbrojnych do atakowania pozycji rosyjskich w związku z wojną na Ukrainie.

"Dlaczego my nie mamy prawa dostarczać naszej broni tej samej klasy do tych regionów świata, które uderzą we wrażliwe obiekty krajów, które robią to Rosji?"

„Jeśli ktoś uważa za możliwe dostarczenie takiej broni do strefy działań wojennych, aby uderzyć na nasze terytorium i stworzyć nam problemy, to dlaczego my nie mamy prawa dostarczać naszej broni tej samej klasy do tych regionów świata, które uderzą we wrażliwe obiekty krajów, które robią to Rosji? Więc reakcja może być asymetryczna. Pomyślimy o tym. Jeśli zobaczymy, że kraje te są wciągane w wojnę przeciwko Federacji Rosyjskiej, zastrzegamy sobie prawo do podobnego działania. Generalnie jest to droga do bardzo poważnych problemów” – groził Putin.

"Uważamy, że możliwe jest użycie wszelkich dostępnych nam środków. Nie należy tego traktować lekko i powierzchownie”

Po raz kolejny mówił też o broni nuklearnej. „Z jakiegoś powodu Zachód wierzy, że Rosja nigdy z tego nie skorzysta. Mamy doktrynę nuklearną, zobaczcie, co ona głosi. Jeśli czyjeś działania zagrażają naszej suwerenności i integralności terytorialnej, uważamy, że możliwe jest użycie wszelkich dostępnych nam środków. Nie należy tego traktować lekko i powierzchownie” - straszył dyktator.

Sonda Czy uważasz, że Rosja zaatakuje kraje NATO? Tak Nie Nie mam zdania

Putin threatens to supply Britain's enemies with missiles so they can strike the UK, in revenge for supplying Ukraine with long-range Storm Shadow weapons https://t.co/5Kzu2HFf3S pic.twitter.com/9DLRDoIuD4— Daily Mail Online (@MailOnline) June 6, 2024

QUIZ. Najważniejsze wydarzenia II wojny światowej Pytanie 1 z 10 Desant na której plaży, podczas lądowania aliantów w Normandii, był najkrwawszy? na plaży Omaha na plaży Juno na plaży Utah Dalej