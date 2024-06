Putin mówi o eskalacji, grozi NATO "poważnymi konsekwencjami". Padła odpowiedź

Putin powiedział, że Zachód "igra z ogniem". "Ciągła eskalacja może prowadzić do poważnych konsekwencji". Jest odpowiedź szefa NATO

W dyskusjach wokół wojny na Ukrainie powraca ostatnio temat sposobu, w jaki Kijów wykorzystuje broń otrzymają od partnerów z Zachodu. Wielu uważa, że używanie jej do atakowania celów na terytorium Rosji może doprowadzić do eskalacji i konfrontacji militarnej NATO z Rosją. Inni, jak politycy z Finlandii, popierają danie Ukrainie zielonego światła do robienia z tą bronią tego, co ten kraj uważa za słuszne. Niedawno Zgromadzenie Parlamentarne NATO zaapelowało, by poszczególne państwa członkowskie pozwalały Ukrainie na wykorzystywanie dostarczanej przez siebie broni do atakowania celów na terytorium Rosji. Władimir Putin podczas spotkania z dziennikarzami w Uzbekistanie stwierdził, że poprzez takie apele Zachód "igra z ogniem". "Ciągła eskalacja może prowadzić do poważnych konsekwencji [...]. Trudno powiedzieć, czy chcą globalnego konfliktu" - powiedział rosyjski prezydent.

Jens Stoltenberg: "Za każdym razem, gdy sojusznicy NATO dostarczają wsparcie Ukrainie, prezydent Putin próbuje nas zastraszyć"

Jak zareagował na to szef Sojuszu Jens Stoltenberg? "Za każdym razem, gdy sojusznicy NATO dostarczają wsparcie Ukrainie, prezydent Putin próbuje nas zastraszyć, żebyśmy tego nie robili. Ukraina ma prawo do samoobrony, my mamy prawo pomagać Ukrainie to prawo realizować i nie czyni to NATO częścią konfliktu. Gdy większość walk toczy się w obwodzie charkowskim, blisko granicy, pozbawienie Ukrainy możliwości użycia tej broni przeciwko celom wojskowym na terytorium Rosji znacznie komplikuje jej samoobronę" - powiedział Jens Stoltenberg. "Wielu sojuszników dało jasno do zrozumienia, że akceptuje, iż Ukraina używa w samoobronie otrzymanego uzbrojenia, w tym poprzez uderzanie w cele wojskowe w Rosji. Wszyscy zakładamy, że zostanie to zrobione w sposób odpowiedzialny" - dodał szef NATO.

The Kremlin's threats are nothing new. Putin tries to intimidate the Alliance every time when member states supply weapons to Ukraine, said Jens Stoltenberg. The Secretary General of NATO also emphasized that the use by Ukrainians of weapons provided by the Alliance countries to… pic.twitter.com/bjZZQKB1Uf— Belsat in English (@Belsat_Eng) May 31, 2024

