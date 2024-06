Wiadomo, kto wygra wojnę na Ukrainie? "Nie ma możliwości"

Minister spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen: "W dłuższej perspektywie Rosja nie ma możliwości wygrać tej wojny"

Wojna na Ukrainie trwa już trzeci rok i mówi się raczej o ryzyku jej eskalacji, niż perspektywach zakończenia konfliktu. Kiedy skończy się wojna na Ukrainie i która ze stron ją wygra? Teraz na ten temat wypowiedziała się jednoznacznie minister spraw zagranicznych Finlandii. Elina Valtonen uważa, że wygra Ukraina. "Mamy dość optymistyczne nastawienie, że w dłuższej perspektywie Rosja nie ma możliwości wygrać tej wojny" – powiedziała fińska minister spraw zagranicznych po spotkaniu szefów dyplomacji krajów NATO w Pradze. Jak dodała, „w krótkiej i średniej perspektywie będzie to wymagało wiele, zanim Rosja to zrozumie”, ale „jeśli pójdzie tak dalej, to jesteśmy w naprawdę dobrym miejscu” – dodała.

Finlandia nie zakazała stronie ukraińskiej wykorzystywania swojej broni do atakowania celów na terytorium Rosji

Elina Valtonen podkreśliła, że Finlandia nie zakazała stronie ukraińskiej wykorzystywania swojej broni do atakowania celów na terytorium Rosji. Minister uważa, że inne kraje powinny postępować tak samo. Jak zauważa “Helsingin Sanomat”, nie jest to żadna nowość, Finlandia miała takie podejście do pomocy Ukrainie od samego początku wojny. Spytana o to, czy wzorem Francji chciałabym wysłać na Ukrainę oficerów celem szkoleń, powiedziała: „Obecnie nie jesteśmy na to gotowi ani też na nawet na podjęcie dyskusji na ten temat, ale nie wiadomo co będzie w przyszłości. Dobrze jednak, że zrobią to niektóre państwa”.

Meille on tärkeintä tässä kokouksessa saada Ukrainan tuki ylös; lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä, niin että siinä on tasapuolinen taakanjako, että kaikki osallistuvat. Sellaiset maat, jotka eivät pysty toimittamaan aseita, voivat lähettää euroja.https://t.co/Mlr0dbyE54— Elina Valtonen (@elinavaltonen) May 31, 2024

