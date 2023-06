Putin może zaatakować NATO? Znany polityk ostrzega

Władimir Putin nie zatrzyma się na Ukrainie, państwa NATO zagrożone. Były wiceprezydent USA ostrzega

Wojna na Ukrainie to także nasza sprawa, bo Putinowi marzy się odtworzenie Związku Radzieckiego i dawnej rosyjskiej strefy wpływów. Takie ostrzeżenia słychać od początku inwazji. Dopóki Putin nie zajął Krymu, mało komu śniło się, że Europie zagraża wojna. Niestety, dożyliśmy właśnie takich czasów. A by zażegnać to niebezpieczeństwo, musimy wspierać Ukrainę - powiedział były wiceprezydent USA i jednocześnie kandydat na prezydenta Mike Pence podczas spotkania z wyborcami w stanie Iowa. "Jeśli Putin wygra na Ukrainie, nie zatrzyma się i może wejść na terytorium NATO" - powiedział w środę wieczorem Pence. "To nie jest nasza wojna, ale wolność jest naszą walką. Naszym celem powinno być pomóc Ukrainie wygrać" - dodał republikanin. Jak dodał były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, w wojnie na Ukrainie nie chodzi jedynie o Rosję i Europę. Rozwojowi wydarzeń co najmniej przyglądają się bowiem Chiny, a porażki Putina to mniej pewności siebie Chin w kwestii Tajwanu.

Mike Pence przypomina szokujące słowa Donalda Trumpa. Wybory w USA może wygrać człowiek, który nazywa Putina geniuszem

Mike Pence w swoim przemówieniu przypomniał też, co o Putinie mówił Trump. "Cóż, szczerze mówiąc, kiedy Władimir Putin wjechał na Ukrainę, były prezydent nazwał go geniuszem. Ja znam różnicę między geniuszem a zbrodniarzem wojennym". Faktycznie bo rozpoczęciu inwazji Trump nazwał Putina "geniuszem", bardzo niestosownie zachwycając się jego propagandowymi uzasadnieniami inwazji. "Zobaczyłem wczoraj ekran telewizora i powiedziałem: "To jest genialne". Putin ogłasza dużą część Ukrainy niepodległą. Och, to wspaniałe. A więc Putin mówi, że ta część Ukrainy jest niepodległa. A ja mówię: "Jakie to jest sprytne!". A teraz on tam wejdzie i będzie utrzymywał pokój. To najsilniejsze siły pokojowe. Moglibyśmy tak zrobić na naszej południowej granicy. To najsilniejsze siły pokojowe jakie widziałem... Oto człowiek, który jest rozumny. Ja go dobrze, dobrze znam" - mówił Trump, który w 2024 roku również zamierza zawalczyć o Biały Dom.

