"Putin nie zatrzyma się na Ukrainie". Prezydent mówi, żeby się modlić

Zełenski o wojnie na Ukrainie: "Europejczycy muszą modlić się o to, by Ukraina nie upadła, bo wtedy wojna stałaby się naprawdę europejska"

Wojna na Ukrainie to nie tylko problem Ukrainy, a jeśli nie będziemy jej pomagać i staniemy z boku, problem nie zniknie, tylko się do nas przybliży. Takie głosy słychać od początku rosyjskiej inwazji. Teraz w mocnych słowach wypowiedział się na ten temat Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy udzielił wywiadu włoskiej telewizji RAI z okazji zbliżającej się wizyty Giorgii Meloni w Kijowie. Włoska premier najprawdopodobniej pojawi się na Ukrainie już jutro, we wtorek 21 lutego. Co powiedział Zełenski na temat znaczenia wojny na Ukrainie dla całej Europy? "Kraje w Europie i na świecie rozumieją, jaka jest sytuacja (...). Putin nie zatrzyma się na Ukrainie. (...) Europejczycy muszą modlić się o to, by Ukraina nie upadła, bo wtedy wojna stałaby się naprawdę europejska" - powiedział ukraiński prezydent.

Prezydent Ukrainy wierzy w pokonanie Putina. "Przygotowujemy się na krótką wojnę, która zakończy się zwycięstwem"

Jak dodał Wołodymyr Zełenski, 24 lutego ubiegłego roku wszystkie cywilizowane zasady zostały przez Rosję zdeptane, ale to tylko uczyniło Ukrainę silniejszą: "Rosjanie na pewno nie mogą posunąć się dalej naprzód; nie są tak potężni, jak byli wcześniej. Teraz my jesteśmy znacznie silniejsi od nich. My wiemy, że jeśli przegramy, stracimy wszystko; domy, dzieci, rodziców. Po tym, co się stało 24 lutego zeszłego roku, nie ma żadnych kompromisów. Pogwałcone zostało prawo międzynarodowe, wszystko to, co ludzkie zostało pogwałcone. My się ich nie boimy, nikt się ich nie boi i nie dzieje się zgodnie z planami Rosjan" - powiedział prezydent. "Przygotowujemy się na krótką wojnę, która zakończy się zwycięstwem. Dla nas bardzo ważne jest to, by nie zamrażać tego konfliktu. Ten błąd już popełniono po 2014 roku" - dodał Zełenski.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie

The future of the EU is being written, right now, in Ukraine.This is a fight for freedom, sovereignty and democracy. 🇪🇺 🇺🇦@vonderleyen pic.twitter.com/L6UNdkdFg4— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 2, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Statystyczny Polak popełnia 4 błędy. Jak pójdzie tobie? Pytanie 1 z 15 Według przysłowia na pochyłe drzewo skaczą wszystkie... konie koty kozy Dalej