Putin nie żyje? Wywiad wojskowy Ukrainy ma przełomowe informacje

Putin nie żyje? Rzecznik ukraińskich służb przekazał, co ustalono na temat tych plotek. Według Andrija Jusowa był w tym pewien cel

Tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy czy też autor podają się za dawnych agentów służb nadal mających źródła na Kremlu, upiera się - Władimir Putin nie żyje. Według tego zagadkowego źródła dyktator umarł 26 października z przyczyn naturalnych. Podobno schorowany, walczący m.in. z rakiem Putin odszedł parę dni po ataku serca, a Nikołaj Patruszew, władający obecnie Rosją szef służb, ukrywa ten fakt przed światem i wykorzystuje do tego celu sobowtóra Putina. Sobowtór ten podobno już wcześniej udawać dyktatora podczas publicznych wystąpień, a teraz przejmuje jego życie. Kompletna bzdura czy prawda? Kto jest autorem General SVR? Przypadkowy żartowniś, prawdziwy dobrze poinformowany? Fakt, że Rosja nie walczy z istnieniem tego profilu może budzić pewne podejrzenia. Kto wie, może prowadzi go sam Putin albo ktoś na jego polecenie? Teraz na ten temat wypowiedziały się ukraińskie służby. Rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego nie ma wątpliwości - nie możemy ogłosić, że Putin nie żyje.

"W ten sposób imperium zbudowane wokół aparatu bezpieczeństwa uczy się dalszego zarządzania"

W kwestii tajemniczego profilu w mediach społecznościowych General SVR, który rozpuścił plotkę, Ukraina ma pewne podejrzenia. W rozmowie z NV Radio Andrij Jusow powiedział, że jego zdaniem rozgłaszanie pogłosek o śmierci Putina to zagrywka rosyjskich służb mająca na celu wybadanie nastrojów w rosyjskim społeczeństwie i jego reakcje na takie plotki. „To rzeczywiście byłaby dobra wiadomość, ale jest to tylko wiadomość przekazana przez anonimowe kanały rosyjskiego Telegramu. To sprawa wewnętrzna, przeznaczona dla odbiorców krajowych w Rosji. W ten sposób imperium zbudowane wokół aparatu bezpieczeństwa uczy się dalszego zarządzania sprawami. Jest oczywiste, że jest to część pewnego planu” – rozwiewa złudzenia rzecznik HUR.

