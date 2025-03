Putin paraduje w mundurze! Rosja nie chce zawieszenia broni

"75 proc. drogi do pokoju". Trump mówi, co będzie, jeśli Putin się nie zgodzi

Władimir Putin nagle pokazał się w mundurze w środku negocjacji pokojowych. Nadal czekamy na oficjalne stanowisko Rosji

Już dawno nie widzieliśmy Władimira Putina w takim wydaniu! Rosyjski dyktator od lat prezentuje się światu w garniturze, ale na spotkanie z dowódcami rosyjskich oddziałów w obwodzie kurskim wybrał mundur wojskowy. Na filmie pokazanym w sieci i w rosyjskich mediach widać Putina wizytującego stanowisko dowodzenia w graniczącym z Ukrainą obwodzie, od lata ubiegłego roku częściowo opanowanego przez siły ukraińskie, obecnie z niego znacznie wyparte. Czy wybór wojskowego stroju w samym środku pokojowych negocjacji Ameryki w sprawie Ukrainy to jakieś przesłanie dla świata? Może tak być, bo zaraz następnego dnia, 13 marca, prezydencki doradca Jurij Uszakow nazwał propozycję 30-dniowego rozejmu w wojnie na Ukrainie "imitacją działań pokojowych". "Wydaje mi się, że w tej sytuacji nikt nie potrzebuje żadnych działań, które tylko imitują działania pokojowe" - powiedział dziś Uszakow, cytowany przez agencję Reutera. Tymczasem w Arabii Saudyjskiej USA i Ukraina zgodziły się na rozejm. Teraz w Moskwie jest Steve Witkoff, amerykański wysłannik. Ma negocjować z Rosjanami porozumienie pokojowe po dogadaniu się z Ukraińcami, ale nic nie wskazuje na to, by Putin zrezygnował z wojny.

Andrij Kowałenko: "Jest to manipulacja, aby zachować korytarz możliwości kontynuowania wojny i forsowania własnej wizji"

„Rosja tradycyjnie stara się zniekształcać rzeczywistość i przedstawiać siebie jako 'głównego rozjemcę'. W ten sposób można interpretować słowa Uszakowa o braku zainteresowania krótkoterminowym zawieszeniem broni na 30 dni. Należy zauważyć, że słowa Uszakowa nie są oficjalną odmową ze strony Rosji. To Putin podejmuje decyzje w tej sprawie. Uszakow jednak manipuluje i pokazuje, że to Rosja nadal chce 'pokoju' i że zawieszenie broni 'nie jest drogą do pokoju'. Jest to manipulacja, aby zachować korytarz możliwości kontynuowania wojny i forsowania własnej wizji” - napisał na Telegramie Andrij Kowałenko, szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Nadal czekamy na oficjalne stanowisko Rosji w sprawie porozumienia pokojowego.

Autor:

Sonda Czy wierzysz, że Rosja będzie przestrzegać ewentualnego pokoju? Tak Nie Nie mam zdania

This doesn't look good. President Putin for a first-time done military uniform as a Commander and Chef of Russian Federation Military Forces. Is he getting ready for a bigger war? pic.twitter.com/DdnVFunpgP— EvaMeva (@ewa_baczkowska) March 13, 2025

QUIZ. Pierwszy poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej w marcu 2025 roku! Zaskocz nas i zdobądź minimum 7/10! Pytanie 1 z 10 Statystycznie kobiety żyją w Polsce dłużej niż mężczyźni średnio o prawie: 4 lata 6 lat 8 lat Następne pytanie