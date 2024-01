Putin połączył siły z Kim Dzong Unem. USA mówią o eskalacji

John Kirby powiedział, że Rosja użyła rakiet od Korei Północnej do ataków na Ukrainę. "Znacząca i niepokojąca eskalacja wsparcia Korei Północnej dla Rosji"

Po wybuchu wojny na Ukrainie Kim Dzong Un jednoznacznie stanął po stronie Rosji i robił, co mógł byle tylko przypodobać się Władimirowi Putinowi. W Korei Północnej parę miesięcy temu gościł minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, Kim odwiedził Putina w Moskwie. Jak daleko pójdzie ta współpraca? Teraz na ten temat wypowiedział się rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Podczas ostatnich zmasowanych ataków na Ukrainę w dniach 30 grudnia i 2 stycznia Rosja używała między innymi rakiet otrzymanych z Korei Północnej od Kim Dzong Una, mających zasięg okołlo 900 kilometrów - twierdzi John Kirby. Według amerykańskiego polityka Rosja stara się też o pozyskanie rakiet od Iranu.

USA: "Iran i KRL-D stoją z Rosją"

"To znacząca i niepokojąca eskalacja wsparcia Korei Północnej dla Rosji. Oceniamy, że w zamian KRL-D stara się o wsparcie wojskowe Rosji, w tym myśliwce, rakiety ziemia-powietrze, wozy opancerzone, sprzęt i materiały do produkcji rakiet balistycznych oraz inne zaawansowane technologie" - powiedział rzecznik. "Iran i KRL-D stoją z Rosją. Ukraińcy zasługują na to, by wiedzieć, że Amerykanie i ich władze będą nadal stać z nimi" - dodał Kirby.

Sonda Czy Korea Północna rozpęta konflikt z Republiką Korei? Tak Nie Nie mam zdania

John Kirby, National Security Council: "[North Korea] recently provided Russia with ballistic missile launchers and several ballistic missiles." Thursday, the White House reported that Russia has in recent days fired ballistic missiles into Ukraine that were provided by North… pic.twitter.com/xWrZqXiHsG— The Hill (@thehill) January 4, 2024

Quiz z wiedzy ogólnej. Dorośli wymiękają, a licealiści wymiatają. Nie wypada zdobyć mniej niż 8 punktów Pytanie 1 z 10 Ile wynosi pierwiastek drugiego stopnia z liczby 1? -1 0 1 Dalej