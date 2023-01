Putin przygotowuje "ostateczne starcie". Padły dwie daty! "To będzie coś wielkiego"

MAMBY na rosyjskie rakiety. To byłoby solidne wzmocnienie obrony przeciwrakietowej

Władimir Putin (70 l.) ma zamiar zakończyć wojnę na Ukrainie? Z informacji ISW, które są tożsame z danymi ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), wynika, że rosyjski prezydent prowadzi zaawansowane przygotowania do "wielkiej ofensywy", która ma być ostatecznym starciem w tej wojnie. "Siły rosyjskie przygotowują się do przeprowadzenia w nadchodzących miesiącach na Ukrainie zdecydowanej operacji wojskowej, która może mieć zarówno charakter ofensywny, jak i defensywny" - podaje amerykański instytut, który już wcześniej ostrzegał, że siły Putina szykują się do przeprowadzenia operacji w obwodzie ługańskim i przekierowują jednostki wycofane z obwodu chersońskiego na linię Swatowe-Kreminna, na której ustabilizował się front na Ługańszczyźnie.

Rosja szykuje "ostateczne starcie". Wojna skończy się w tym roku?

ISW przekazuje, że to "ostateczne starcie" jest planowane na późną wiosnę lub wczesne lato tego roku. Przedstawiciel HUR, Wadym Skibicki, twierdzi, że "ofensywa" sił rosyjskich obejmie obwody doniecki i ługański. "Gdy wiosna i początek lata będą już za nami, to wówczas może zaczniemy mówić o końcu wojny. Na razie jednak nie powinniśmy wybiegać zbyt daleko w przyszłość, ponieważ musimy przejść przez wcześniejszy etap - właśnie wiosnę i początek lata. Widzimy, jak rozwija się ten konflikt - w Rosji zmieniło się dowództwo wojskowe, zakończyła się pierwsza faza mobilizacji, a w armii trwa przegrupowanie sił" - pisał Skibicki.

Na razie Putin zbiera siły, co nie jest takie proste. W poniedziałek, 23 stycznia, Olga Romanowa, szefowa fundacji Ruś Siedząca, która broni praw więźniów w Rosji, przekazała, że "z 50 tys. skazańców, których Grupa Wagnera zwerbowała na wojnę, na polu walki pozostało 10 tys., reszta zginęła, jest ranna, poddała się lub zdezerterowała". Kim więc wiosną lub latem będzie walczył Putin? W Rosji podobno trwa już - na razie nieoficjalnie - mobilizacja, która ma objąć nawet 500 tysięcy osób.

Putin dogada się z Iranem?

Ponadto - jak informuje ISW - Rosja kontynuuje pogłębianie więzi wojskowych i ekonomicznych z Iranem, starając się wspólnie z tym państwem omijać mechanizmy zachodnich sankcji, co jest korzystne zarówno dla Moskwy, jak i Teheranu. W poniedziałek przewodniczący rosyjskiej Dumy Wiaczesław Wołodin spotkał się w Teheranie ze swoim irańskim odpowiednikiem Mohammadem Bagerem Ghalibafem oraz prezydentem Ebrahimem Raisim. Oficjalnie celem spotkania było zacieśnienie współpracy w sektorze bankowym, energetycznym i handlowym.

Olga Romanova, the head of the foundation "Russia Behind Bars" said that out of 50,000 prisoners recruited by the #Wagner Group, only 10,000 remained at the front. The rest either deserted, died, went missing, surrendered or were wounded. pic.twitter.com/2whJjr8Q7i— NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2023

W Rosji pojawia się świadomość porażki?

