Putin reaguje na inaugurację Trumpa! Pilne spotkanie i komunikat o wojnie

Putin po inauguracji Trumpa: "Celem nie powinno być krótkie zawieszenie broni, ale długoterminowy pokój oparty na poszanowaniu uzasadnionych interesów wszystkich"

Wczoraj, 20 stycznia o godzinie 18 czasu polskiego odbyło się uroczyste zaprzysiężenie republikanina na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tuż po złożeniu przysięgi Donald Trump udał się do Białego Domu, gdzie zasiadł w Gabinecie Owalnym i rozmawiał z dziennikarzami. "Spotkam się z prezydentem Putinem" - zadeklarował nowy prezydent USA. Jak dodał, rosyjski prezydent "nie może być zachwycony" przebiegiem wojny. "Myślę, że on niszczy Rosję, nie przyjmując porozumienia (...). Rosja jest w wielkich tarapatach" - stwierdził Trump. Dodał też, że o ile Wołodymyr Zełenski jest według jego wiedzy zainteresowany zakończeniem wojny na Ukrainie, to nie ma takiej pewności co do Putina. Głos w sprawie Trumpa i wojny zabrał też rosyjski dyktator. Władimir Putin szybko zareagował na zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

„Słyszymy oświadczenie o konieczności zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zapobiec III wojnie światowej. Z zadowoleniem przyjmujemy takie podejście"

Rosyjski dyktator pogratulował Trumpowi, podkreślając, że Rosja będzie nadal walczyć o swoje interesy. „Widzimy oświadczenia nowo wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych i członków jego zespołu o chęci przywrócenia bezpośrednich kontaktów z Rosją” — powiedział Putin. „Słyszymy również jego oświadczenie o konieczności zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zapobiec III wojnie światowej. Oczywiście z zadowoleniem przyjmujemy takie podejście i gratulujemy wybranemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki objęcia urzędu”. Rosyjski dyktator podkreślał, że nie chce krótkotrwałego zawieszenia broni, a długoterminowego rozwiązania kwestii Ukrainy. „Jeśli chodzi o rozwiązanie samej sytuacji (na Ukrainie), chciałbym podkreślić, że celem nie powinno być krótkie zawieszenie broni, nie jakiś okres wytchnienia, który pozwoliłby na przegrupowanie i ponowne uzbrojenie sił, ale długoterminowy pokój oparty na poszanowaniu uzasadnionych interesów wszystkich ludzi i wszystkich narodów zamieszkujących region” — powiedział Putin.

JUST IN: 🇷🇺🇺🇸 Vladimir Putin congratulates US President Trump on his inauguration and says Russia is ready for peaceful relations with the United States. pic.twitter.com/ggIZ9CiMmb— BRICS News (@BRICSinfo) January 20, 2025

