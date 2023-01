Putin szantażowany? Zagrozili mu wstrzymaniem dostaw leku na raka. Musiał zrobić jedną rzecz!

W sobotę (28 stycznia) został przeprowadzony atak na instalacje wojskowe w Isfahanie, w trzecim co do wielkości mieście Iranu. Według informatorów, na których powołuje się "The Wall Street Journal", za inwazją stoi Izrael. Reuters przypomina, że sobotni atak na Iran byłby pierwszym pod rządami premiera Benjamina Netanjahu od czasu, gdy w zeszłym miesiącu powrócił on do władzy na czele najbardziej prawicowego rządu w historii Izraela.

Putin ułatwił atak na Iran?

Tymczasem w poniedziałek, 30 stycznia, na telegramowym kanale General SWR, który najprawdopodobniej jest prowadzony przez byłego generała Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Rosji, pojawiła się sugestia, że to Władimir Putin (70 l.) ułatwił Izraelowi uderzenie w irańskie cele wojskowe. "Putin ma raka. Leczą go i zaopatrują w leki lekarze z innego, też jakby przyjaznego [Rosji - przyp. red.] państwa, którego nowe-stare kierownictwo delikatnie zasugerowało, że leczenie zostanie wstrzymane, jeśli Rosja nie przekaże rzetelnych informacji o lokalizacji obiektów wojskowych w Iranie".

Putin ma raka. Leki dostarcza mu Izrael?

General SWR donosi, że Putinowi "wysłano konkretną prośbę i w czwartek, 26 stycznia, na rozkaz Putina, padła bardzo konkretna odpowiedź. Najprawdopodobniej dane wywiadu tego kraju, które złożyły wniosek do rosyjskiego prezydenta, były już wystarczająco dokładne. Wszystkie instalacje wojskowe, które zostały trafione na terytorium Iranu, znalazły się na liście, która została przekazana na rozkaz Putina. Trudno powiedzieć, ile kosztuje ekwiwalent wymiany »przyjaciela« na lek ratujący własne życie, ale można zapytać Putina, on wie na pewno" - czytamy.

Ukraina do Iranu: "Ostrzegaliśmy was"

Na Ukrainie, która oskarża Iran o dostarczanie Rosji setek dronów do atakowania celów cywilnych w ukraińskich miastach, wysoki rangą doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego powiązał incydent bezpośrednio z toczącą się wojną. "Wybuchowa noc w Iranie. Ostrzegałem was" - napisał na Twitterze doradca Zełenskiego, Mychajło Podolak.

Explosions at the headquarters of the Islamic Revolutionary Guard Corps in Iran 🇮🇷. pic.twitter.com/zmQcnAPaql— Maidan Post (@DmytroSolenko) January 30, 2023

