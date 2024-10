Kazimiera Szczuka straciła najbliższą osobę! "Jeszcze nie wiem, jak o tym mówić"

Kim jest Kazimiera Szczuka?

Kazimiera Szczuka 20 lat temu stała się jedną z najbardziej popularnych, ale też najbardziej kontrowersyjnych gwiazd TVN. W roli prowadzącej teleturniej "Najsłabsze ogniwo" raczej nie wzbudzała sympatii uczestników programu i widzów. Taka jednak była jej rola. Osoby o słabszej konstrukcji psychicznej raczej nie miały czego szukać w starciu z Kazimierą Szczuką. Feministka w późniejszych latach "romansowała" z polityką" - w 2014 roku bez powodzenia próbowała dostać się do Europarlamentu, startując z listy komitetu Europa Plus Twój Ruch. Rok później ubiegała się o miejsce w Sejmie, ale wówczas cała Zjednoczona Lewica nie dostała się do parlamentu. Kazimiera Szczuka otwierała wówczas listę tej formacji w okręgu krakowskim. Dwa lata temu feministka wróciła do mediów i prowadziła rozmowy w radiu RMF FM. Teraz Kazimiera Szczuka przekazała bardzo smutną wiadomość. Odeszła najbliższa jej osoba. Nie żyje Janina Winiawer-Szczuka, mama prezenterki. Miała 87 lat.

Nie żyje mama Kazimiery Szczuki. Janina Winiawer-Szczuka miała 87 lat

Feministka o śmierci matki poinformowała na Facebooku, gdzie zamieściła zdjęcie nekrologu. Dodała też kilka przejmujących słów od siebie. - Mama zmarła 12 października. Jeszcze nie wiem, jak o tym mówić, ale nie myślałam że i nas to spotka jak wszystkich - napisała Kazimiera Szczuka. Pogrzeb jej matki odbędzie się 30 października na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, przy ul. Żytniej 42. Początek uroczystości przewidziany jest na godzinę 14. Janina Winiawer-Szczuka była lekarką patomorfolożką. Miała 87 lat.

Pod wpisem Kazimiery Szczuki posypały się liczne kondolencje.

Kaziu przesyłam wyrazy współczucia i przytulam mocno; Bardzo mi przykro. Przytulam Cię kochana; Ogromnie współczuję, nigdy nie myślimy, że nas to spotka

- pisali użytkownicy Facebooka.