Trudno w to uwierzyć

Horror w zoo. 500 martwych zwierząt, boksy jak cele, zakrwawione żyrafy

Boksy tak małe, że nosorożce nie mogły się ruszać, zakrwawione żyrafy, jedzenie pełne much i robaków, wychudzone niedźwiedzie, trzęsące się z zimna żółwie, a do tego zastraszany i poniżany personel - tak miało w ostatnich latach wyglądać funkcjonowanie South Lakes Safari Zoo w Dalton in Furness w hrabstwie Cumbria w Wielkiej Brytanii. Ogród zoologiczny działa nadal, jej szefostwo odpiera wszelkie zarzuty, choć jest sporo dokumentacji fotograficznej, a także zeznania byłych pracowników.