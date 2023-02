"Putin szykuje się do większej wojny". Niepokojące słowa szefa NATO

Micheil Saakaszwili na oddziale intensywnej terapii! Mówił, że Putin obiecał go zabić

Miedwiediew mówi o "śmierci Polski". "Rosyjskie podboje to naturalna rzecz"

Co się między nimi dzieje?

Sekretarz generalny NATO ostrzega przed "większą wojną". Władimir Putin przygotowuje się do uderzenia

Wojna na Ukrainie trwa już niemal rok i niestety nadal nie widać jej końca. Na froncie od pewnego czasu panuje pewien impas. Zachód i Kijów starają się, by szala zwycięstwa nie przechyliła się na stronę Rosji. Nie tylko w imię pokoju na Ukrainie, ale i w reszcie świata, bo ostrzeżeń przed tym, że Putin nie zatrzyma się na tym jednym kraju, nie brakuje. Od dawna mówi się też o tym, że Rosja szykuje jakieś wielkie uderzenie. Mobilizuje setki tysięcy żołnierzy, przerzuca też sprzęt na Białoruś, póki co formalnie w ramach ćwiczeń. Władimir Putin przygotowuje coś dużego, większego niż do tej pory - ostrzega Jens Stoltenberg. Swoje niepokojące słowa wypowiedział podczas konferencji prasowej w Instytucie CHEY w Seulu.

"Przygotowują się do większej wojny, mobilizują więcej żołnierzy, ponad 200 tysięcy"

"Nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, kiedy ta wojna się skończy. (...) Władimir Putin może dziś zakończyć tę wojnę. Widzimy jednak, że [Rosjanie] przygotowują się do większej wojny, że mobilizują więcej żołnierzy, ponad 200 tysięcy, a potencjalnie nawet więcej. Aktywnie pozyskują nową broń, więcej amunicji, zwiększając własną produkcję, ale także pozyskując więcej broni od innych autorytarnych państw, takich jak Iran i Korea Północna. (...) Niezwykle ważne jest, by prezydent Putin nie wygrał tej wojny. Sprawiłoby to, że świat będzie bardziej niebezpieczny" - mówił sekretarz generalny NATO w Seulu. Jak dodał, cel Rosji pozostaje jeden i ten sam - zdobycie całej Ukrainy.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie

Russia is trying to “freeze” the war in Ukraine to prepare for “a bigger offensive next spring,” NATO Secretary General Jens Stoltenberg said on Dec. 7. https://t.co/c6QBdKKYLj— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 7, 2022

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Znane atrakcje turystyczne Europy. Podróżnicy zgarną komplet Pytanie 1 z 15 Sagrada Família Antoniego Gaudiego znajduje się w... Madrycie Barcelonie Sevilli Dalej

Wołodymyr stracił nogę podczas walk na Ukrainie. Polacy podarowali mu protezę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy Putin może wygrać tę wojnę?

Posłuchaj rozmowy z ekspertem!