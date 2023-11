i Autor: Toby Melville/Pool Photo via AP, Sergey Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Wojna na Ukrainie

Putin uderzy w rodzinę królewską?! Straszna przepowiednia sztucznej inteligencji

Co Władimir Putin zrobiłby z brytyjską rodziną królewską? Takie złowieszcze pytanie zostało zadane sztucznej inteligencji, a ona na nie odpowiedziała. Daily Star ujawnił brytyjskim czytelnikom, co AI ma do powiedzenia na temat scenariusza, w którym rosyjski dyktator jakimś sposobem zdobywa władze nad Wyspami Brytyjskimi. To nie są pozytywne wizje!