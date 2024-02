Putin uzbroi Kim Dzong Una? Wywiad Ukrainy coś wie o Korei Północnej

Rosja pogroziła kolejnemu państwu. "Te wyspy to Rosja"

Władimir Putin coraz bardziej zacieśnia współpracę z Kim Dzong Unem. Wcześniej to północnokoreański dyktator był w Moskwie, a do Pjongjangu wysłano tylko ministra obrony Siergieja Szojgu z delegacją. Teraz do Korei Północnej ma się wybrać osobiście Władimir Putin. Taką informację podały zarówno Radio Swoboda, jak i rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wiemy, o czym chce rozmawiać Władimir Putin z Kim Dzong Unem podczas tej wizyty - ogłosił Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), cytowany przez Interfax-Ukraina. Wcześniej brytyjski Guardian informował o tym, że północnokoreański dyktator dozbraja Putina pociskami, teraz strona ukraińska ogłasza, że także Putin dozbraja Kima. Według Budanowa rosyjski przywódca będzie rozmawiać nie tylko o zwiększeniu dostaw uzbrojenia z Pjongjangu, ale i o przekazywaniu Kimowi technologii wojskowych, a konkretnie rakietowych.

Kyryło Budanow: "Rosja uważa, że przekazanie Korei Płn. pewnych technologii rakietowych to coś normalnego"

"Rosja uważa, że przekazanie Korei Płn. pewnych technologii rakietowych to coś normalnego. Tak to widzą. Korea Północna dla tych technologii będzie robić bardzo dużo. Mają poważne zasoby ludzkie, ale zdolności obronne niestety są nieporównywalne z Rosją. Mogą pracować i pracują dużo bardziej efektywnie i więcej niż Rosjanie. Dlatego do zwiększenia dostaw, zwłaszcza uzbrojenia artyleryjskiego, na pewno dojdzie" - powiedział szef HUR.

John Kirby: Podczas zmasowanych ataków na Ukrainę Rosja używała między innymi rakiet otrzymanych z Korei Północnej

Niedawno na ten temat wypowiedział się rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Podczas zmasowanych ataków na Ukrainę w dniach 30 grudnia i 2 stycznia Rosja używała między innymi rakiet otrzymanych z Korei Północnej od Kim Dzong Una, mających zasięg około 900 kilometrów - stwierdził John Kirby. Według amerykańskiego polityka Rosja stara się też o pozyskanie rakiet od Iranu. Kim Dzong Un przekazał już milion pocisków artyleryjskich Władimirowi Putinowi - powiedział z kolei przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy HUR generał Wadym Skibicki w wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.

Budanov said that North Korea is the largest supplier of ammunition to Russia. Putin is ready to visit Pyongyang in the near future. pic.twitter.com/SoSRCtrkvv— NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2024

