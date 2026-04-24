Putin w grudniu poleci do USA?! Trump ma go zaprosić. "Byłoby to pomocne"

Joanna Drzycimska
PAP
2026-04-24 10:18

"Gdyby Putin przybył, to zapewne byłoby to bardzo pomocne" - takie słowa padły z ust Donalda Trumpa. Amerykański prezydent powiedział w czwartek, 23 kwietnia, że dobrze byłoby, gdy rosyjski przywódca Władimir Putin przybył w grudniu na Florydę na szczyt G20. Warto jednak przypomnieć, że Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK).

Spotkanie Trump-Putin na Alasce

Autor: Photo/ Associated Press Spotkanie Trump-Putin na Alasce
  • Pojawiły się sprzeczne informacje dotyczące zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w Miami.
  • "Washington Post" informuje o planach Trumpa, Rosja twierdzi, że zaproszenie już otrzymała, a sam Trump nic o tym nie wie.
  • Mimo braku wiedzy, Trump jest otwarty na rozmowy z Putinem, choć wątpi w jego przyjazd.
  • Czy Putin, poszukiwany przez MTK, pojawi się na szczycie?

23 kwietnia, w czwartek, "Washington Post" poinformował - powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz - że amerykański prezydent Donald Trump zamierza zaprosić Władimira Putina na szczyt G20, który ma odbyć się w grudniu w Miami na Florydzie. Z kolei wysoki rangą przedstawiciel administracji USA przekazał między innymi PAP, że co prawda "nie skierowano jeszcze oficjalnych zaproszeń, ale Rosja jest członkiem G20 i będzie zaproszona na spotkania ministerialne i szczyt liderów".

Rosja na Florydzie. Jest zaproszenie, czy go nie ma?

Rosja natomiast twierdzi, że takie zaproszenie już otrzymała. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Pankin wcześniej powiadomił, że kraj został zaproszony na szczyt G20 "na najwyższym szczeblu". Dodał, że  nie ma jeszcze potwierdzenie, kto ma reprezentować Rosję na Florydzie. Tymczasem sam Donald Trump stwierdził w czwartek w Gabinecie Owalnym, że o żadnym zaproszeniu nic nie wie. 

Trump: "Dobrze by było, gdyby Putin przyjechał"

Zapewnił jednocześnie, że mimo to jest chętny i "otwarty na rozmowy z każdym". "Gdyby Putin przybył [na grudniowy szczyt G20 na Florydzie - przyp. red.], to zapewne byłoby bardzo pomocne. Wątpię jednak, by tak się stało. Warto przypomnieć, że Putin jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK). USA nie są stroną Statutu Rzymskiego, na mocy którego powołano w 2002 r. MTK. W sierpniu ubiegłego roku Trump spotkał się z Putinem na Alasce. Poniżej prezentujemy galerię z tego spotkania. 

Galeria zdjęć 21
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN
TRUMP