Putin w żałobie. Nie żyje członek rodziny dyktatora. To zdjęcie mówi wszystko

Nie żyje Jewgienij Putin. To brat stryjeczny Władimira Putina

Brat stryjeczny Władimira Putina, Jewgienij, zmarł w wieku 90 lat - donoszą rosyjskie media. O śmierci mężczyzny, który został pochowany w niedzielę, 10 marca, poinformowała m.in. agencja Nexta, przypominając, że córka kuzyna prezydenta Rosji, Jewgienija, jest właścicielką jednej z największych w kraju kompanii węglowych, a syn zmarłego to wicedyrektor koncernu Gazprom. To nie wszystko, bo na profilu twitterowym pojawiło się również zdjęcie rodziny Putinów, na którym widać m.in. młodego Władimira i Jewgienija.

Putin died, but not that oneYevgeny Putin, a cousin of Vladimir Putin, has passed away. He was 90 years old, according to Russian media.Yevgeny Putin's son is a deputy chairman at Gazprom and his daughter Yevgenia "owns" one of the largest coal companies in Russia. pic.twitter.com/Uu77eX2Uvp— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024

Jak informuje Wirtualna Polska, powołując się na rosyjskie media, Jewgienij Michajłowicz Putin był znanym urologiem, który w latach 1970-1990 miał "stawiać swoich pacjentów na nogi". Mężczyzna jeszcze do 2002 r. mieszkał ze swoją rodziną w Iwanowie, ale później wszyscy przeprowadzili się do Moskwy, co miało związek z dojściem Władimira Putina. Ostatecznie osiedli w Suzdalu.