Putin zaatakuje kraje NATO w 2024 roku? "Byli agenci" podali daty

General SVR: na Kremlu dyskutowano o rozpoczęciu "operacji hybrydowej" przeciwko państwom bałtyckim. Rozważane są dwa terminy

Tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR pisze nie tylko o rzekomej śmierci Władimira Putina i o jego sobowtórze. Po raz trzeci w dziejach tej strony pojawił się na niej temat zagrożenia państw NATO ze strony Rosji. Według tego źródła - dodajmy, że będącego pewną ciekawostką z racji braku jakichkolwiek dowodów na jego wiarygodność - władający obecnie Rosją Nikołaj Patruszew planuje "operację hybrydową" w krajach bałtyckich. Poprzednio General SVR informował, że na Kremlu rozważane są maj lub czerwiec jako terminy jej rozpoczęcia. Według Zachodu wojna hybrydowa trwa i nie można mówić o mającym dopiero nadejść terminie jej rozpoczęcia, ale widocznie autorom General SVR chodzi o coś innego, niż zakłócanie sygnału GPS i dezinformację.

"Dyskutowane daty to koniec września i początek października bieżącego roku"

"W sobotni wieczór doradca prezydenta Rosji Nikołaj Patruszew odbył internetowe spotkanie z przywódcami bloku bezpieczeństwa. Omówili możliwości REALIZACJI operacji hybrydowej przeciwko państwom bałtyckim. Podkreślamy, że nie jest to rozwój operacji hybrydowej ani konstruowanie planów, ale dyskusja na temat wdrożenia operacji hybrydowej w ramach kilku scenariuszy. To pierwsza taka dyskusja w ciągu ostatniego roku. Dyskutowane daty to koniec września i początek października bieżącego roku" - czytamy na stronie General SVR. Patruszew miał podjąć decyzję o "operacji hybrydowej" z uwagi na słabe, jego zdaniem, Stany Zjednoczone.

⚡️Kremlin Discusses REALIZATION of a Hybrid Operation Against the Baltic StatesDear subscribers and guests of the channel! On Saturday evening, Nikolai Patrushev, an aide to the Russian President, held an online meeting with the leadership of the security bloc. They discussed… pic.twitter.com/Tf5HiXgLGS— generalsvr_en (@generalsvr_en) June 24, 2024

