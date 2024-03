Zakłócenia GPS w Polsce! Wszystko przez Putina? Pokazano mapę

Szwedzki "Expressen": Rosja coraz bardziej zakłóca sygnał GPS nad wschodnią flanką NATO. Źródło problemu znajduje się w Królewcu?

Mapa naszej części Europy, w tym Polski, usiana kropkami. Pokazał ją na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) szwedzki analityk OSINT (Open Source Intelligence) Markus Jonsson. Każda kropka to komunikat nadany z samolotu o zakłóceniach systemu nawigacji GPS. Jak widać, nad Polską kropek nie brakuje, problem dotyczy też Szwecji czy Litwy. Krótko mówiąc - wschodniej flanki NATO. To Rosja zakłóca sygnał GPS - pisze szwedzki dziennik "Expressen", temat podejmował także Newsweek, który pisał, że miejscem, z którego prowadzone są takie działania, jest prawdopodobnie Królewiec. "Przez ostatnie 46 godzin Baltic Jammer działał w południowych krajach Bałtyku. Co najmniej 873 samolotów miało zablokowane wyposażenie nawigacyjne. Każdy z nich to odrzutowiec pasażerski wypełniony cywilami. Np. Ryanairs SP-RKS nie miał GPS od co najmniej 2 godzin przy przylocie i wylocie z Wilna" - alarmuje Jonsson. Czy to bardzo groźne?

"Mówi się, że zakłócenia koncentrują się wokół wrażliwych i strategicznych lokalizacji, ale dotknęły także cywilną przestrzeń powietrzną"

Na szczęście to nie takie proste, by doszło do katastrofy lotniczej z powodu GPS, bo są i inne mechanizmy pozwalające na bezpieczne kontynuowanie lotu. Ale zagrożenie wyraźnie istnieje. "Mówi się, że zakłócenia koncentrują się wokół wrażliwych i strategicznych lokalizacji, ale dotknęły także cywilną przestrzeń powietrzną, co skłoniło zachodnie rządy, władze transportowe i wojsko do podniesienia alarmu" - pisze szwedzki "Expressen" i przypomina incydent z 14 marca, kiedy to zakłócono GPS brytyjskiego samolotu rządowego przewożącego sekretarza obrony kraju Granta Shappsa właśnie w rejonie Królewca. Cytuje też Mikaela Agrena pełniącego służbę w szwedzkich siłach zbrojnych, który twierdzi, że zakłócenia obserwowane są często podczas manerwów i odpowiada za to Moskwa. "Rosja ćwiczyła tego typu zdolności. Widzieliśmy to już wcześniej" – mówi wojskowy.

