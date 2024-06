Rekin pożerał 15-latkę na oczach matki! Horror na plaży

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Co znaczą dla wojny na Ukrainie?

Rekin zaatakował 15-latkę na oczach matki. Dziewczynka straciła dłoń i nogę, cudem ocalała

Rekin atakował przerażonych plażowiczów! Straszne wydarzenia rozegrały się w ostatni piątek, 7 czerwca na Florydzie w rejonie Pensacola. Na plaży bawiły się tam całe rodziny, wiele osób pływało w oceanie. W tym rejonie występują rekiny, ale ataki to rzadkość. Niestety, tym razem drapieżnik pojawił się w pobliżu i coś musiało go zdenerwować. Po chwili słychać było już tylko krzyki rozpaczy. Ludzie uciekali z wody, niektórzy pomagali rannym. Okazało się, że rekin poranił parę osób na odcinku paru kilometrów. Jak podaje WDHN, 17-latek został ugryziony w stopę, a 45-letnia kobieta z Wirginii straciła rękę. W najgorszym stanie była jednak pewna 15-latka.

"Rana na nodze lub to, co z tej nogi pozostało... to przypominało film"

Lulu Gribbin (15 l.) była na wycieczce na plażę z mamą. Udało jej się wydostać z wody, ale miała bardzo poważne obrażenia. Matka Lulu z przerażeniem zobaczyła, że jej córka nie ma dłoni i połowy nogi... „Była jak bez życia, jej oczy były zamknięte, usta blade. Rana na nodze lub to, co z tej nogi pozostało... to przypominało film. Złapałam ją za rękę, a ona mnie zobaczyła i powiedziałam jej, że przy niej jestem" - opowiada kobieta portalowi caringbridge.org. Lulu przeżyła dzięki szczęśliwemu przypadkowi - wśród plażowiczów była para lekarzy, którzy sprawnie zatamowali krwawienie. Dziecko trafiło do szpitala w Pensacoli. Okazało się, że konieczna jest amputacja jednej nogi powyżej kolana, Lulu straciła też dużo krwi. Ale po paru dniach otworzyła oczy i według lekarzy będzie żyć.

Lulu Gribbin, 15, was attacked by a shark on Friday along a four-mile stretch of the Florida coastline, losing a hand and part of her leg in the terrifying incident. https://t.co/vYZ3Ncdx50 pic.twitter.com/IS1AiIDHu6— New York Post (@nypost) June 10, 2024

