i Autor: AP Rihanna w ciąży

Co za show!

Rihanna zszokowała w czasie Super Bowl! Rozpięła suwak i potwierdziła plotki! [ZDJĘCIA]

Tzw. Halftime Show, jaki zawsze towarzyszy finałom Super Bowl, to wielkie wydarzenie muzyczne. Występują na nim największe gwiazdy, a całość zawsze jest idealnie dopracowana. Jednym z najważniejszych koncertów ostatniego finału był występ Rihanny - jej pierwszy od kilku lat. I z pewnością przejdzie do historii z co najmniej jednego powodu.