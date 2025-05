Robert Prevost - kim jest? Sylwetka nowego papieża

Robert Prevost - kim jest nowy papież? Sylwetka

Robert Prevost to amerykański duchowny katolicki, który odgrywa coraz większą rolę w strukturach Watykanu. Mianowany kardynałem przez papieża Franciszka, stoi na czele jednej z najważniejszych watykańskich dykasterii. Kim jest ten wpływowy Amerykanin i jakie ma zadania w Stolicy Apostolskiej? Przybliżamy sylwetkę Roberta Prevosta, jego karierę duchowną oraz rolę, jaką pełni w Kościele katolickim. Jego nominacja i awans na kardynała to ważny sygnał dla amerykańskiego Kościoła i potwierdzenie zaufania, jakim darzył go papież Franciszek.

Robert Prevost – droga do Watykanu

Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. W młodości wstąpił do zakonu augustianów, gdzie złożył śluby wieczyste w 1981 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 roku. Przez wiele lat pracował jako misjonarz w Peru, gdzie pełnił różne funkcje w zakonie augustianów.

W 2001 roku został wybrany przeorem generalnym zakonu augustianów, urząd ten sprawował do 2013 roku. Następnie, w 2014 roku, papież Franciszek mianował go biskupem Chiclayo w Peru. Jego praca w diecezji Chiclayo była związana z rozwiązywaniem problemów społecznych i duszpasterskich.

Nominacja na kardynała i stanowisko w Watykanie

W lipcu 2023 roku papież Franciszek mianował Roberta Prevosta prefektem Dykasterii ds. Biskupów. Jest to jedna z najważniejszych dykasterii w Kurii Rzymskiej, odpowiedzialna za przygotowywanie nominacji biskupów na całym świecie. Kilka miesięcy później, 30 września 2023 roku, papież Franciszek podniósł go do godności kardynała.

„Nominacja na kardynała to dla mnie ogromne zaskoczenie i wyraz zaufania ze strony papieża Franciszka” – powiedział kardynał Prevost po nominacji, cytowany przez Vatican News.

Dykasteria ds. Biskupów – kluczowa rola w Kościele

Dykasteria ds. Biskupów, której przewodzi kardynał Prevost, odgrywa kluczową rolę w procesie mianowania biskupów na całym świecie. Do zadań dykasterii należy m.in.:

Analiza kandydatur na biskupów

Prowadzenie konsultacji z nuncjuszami apostolskimi, biskupami i innymi osobami

Przygotowywanie propozycji nominacji dla papieża

Dykasteria ds. Biskupów ma ogromny wpływ na kształt Kościoła katolickiego, ponieważ to ona w dużej mierze decyduje o tym, kto będzie stał na czele poszczególnych diecezji.

Wpływ Roberta Prevosta na przyszłość Kościoła

Nominacja Roberta Prevosta na prefekta Dykasterii ds. Biskupów i podniesienie go do godności kardynała to jasny sygnał, że papież Franciszek cenił jego doświadczenie i umiejętności. Amerykański kardynał miał realny wpływ na wybór biskupów na całym świecie, co może wpłynąć na przyszłość Kościoła katolickiego.