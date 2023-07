Robił zdjęcia na dachach wieżowców. To było jego ostatnim! Po chwili runął na ulicę

To on będzie następcą Putina? Tego nikt się nie spodziewał

Remi Enigma nie żyje. Wspinał się bez zabezpieczeń na wysokie budynki. Spadł z wieżowca w Hongkongu

Jedni mówią teraz, że był wyjątkowy i zginął robiąc to, co kocha, inni są wręcz przeciwnego zdania i piszą o głupocie, która zabija. Jedno jest pewne - Remi Lucidi (+30 l.) był wyjątkowo odważny i sprawny. Poszukiwacz przygód z Francji miał jedną pasję - wchodzenie na dachy wysokich budynków i robienie selfies. Był już w wielu miejscach na świecie i wchodził na przeróżne wieżowce, mosty i iglice. Na Instagramie był znany jako Remi Enigma. Wchodząc tam, gdzie prawie nikt nie odważyłby się wejść, Francuz nie używał żadnych zabezpieczeń, lin, uprzęży czy kasku. Używał tylko rąk i nóg, a lęk wysokości był mu obcy.

30-latek wszedł na dach Tregunter Tower, zrobił ostatnie zdjęcie i spadł

Jak się okazało, pasja wspinania się na budynki w końcu zabiła Francuza w wieku zaledwie 30 lat. Remi Lucidi pojechał do Hongkongu, by wejść na szczyt wieżowca Tregunter Tower. Budynek ten ma 68 pięter i mierzy około 220 metrów. By dostać się na dach, 30-latek oszukał ochroniarza, mówiąc, że ma spotkanie w budynku. Tak dostał się na 40 piętro i dalej szedł schodami. Wyważył drzwi prowadzące na dach i zbliżył się do jego krawędzi. Robił zdjęcia, by wrzucić je na Instagrama, ale w pewnym momencie musiał popełnić jakiś błąd. Jego ciało znaleziono roztrzaskane u podnóża 220-metrowego wieżowca.

Daredevil known for Instagram stunts dies after falling 721ft from the top of a 68-story Hong Kong skyscraper.Remi Lucidi, 30, fell from the top of a residential skyscraper, the Tregunter Tower, as he attempted to pose for a photograph https://t.co/aRp6xd7aqm— Kaylee (@LaZyJeStYr) July 31, 2023

