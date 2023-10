Rodzina z 10-dniowym dzieckiem cudem przeżyła w podpalonym domu! Hamas zniszczył calą wieś

Przyznał się, że to on

Rodzina z 10-dniowym synkiem cudem przeżyła rzeź urządzoną przez Hamas w Izraelu. Przetrwali w domu podpalonym przez terrorystów

Ta rodzina miała ogromne szczęście, jakiego zabrakło wielu innym. Cudem przeżyła, choć terroryści z Hamasu zrobili wszystko, by ją wymordować razem z niemowlęciem. 7 października rano Aimee i Uriel Labban z miejscowości Nirim usłyszeli wybuchy i głosy terrorystów. Chwycili swojego 10-dniowego synka Kaia i uciekli do tak zwanego bezpiecznego pokoju w swoim domu. "Bezpieczny pokój" to coś, co ma bardzo wielu ludzi w Izraelu, jako że kraj ten już wcześniej był przecież narażony na ataki terrorystyczne. Jednak nikt nie spodziewał się aż tak silnego ataku Hamasu. Bandyci oczywiście wiedzieli o tych specjalnych kryjówkach. Jak potem opowiadali świadkowie, terroryści chodzili od domu do domu i podpalali je, tak by ludzie chowający się w "bezpiecznych pokojach" sami pouciekali z budynków. Tam byli zabijani seriami z karabinów maszynowych. Jedni umierali w zamknięciu, inni ginęli od kul. Nielicznym udało się uciec i z domu, i od terrorystów.

„Pokój był wypełniony dymem, więc po prostu podnieśli dziecko do okna, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza”

A Aimee i Urielowi udało się przetrwać w pokoju, który faktycznie okazał się oazą bezpieczeństwa. Na szczęście w pomieszczeniu było okno i to ich ocaliło. Poczuli dym, a z wiadomości otrzymywanych od sąsiadów dowiadywali się, że bandyci podpalili ich dom, samochód i zabili ich ukochanego psa. „Pokój był wypełniony dymem, więc po prostu podnieśli dziecko do okna, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza” – powiedział brytyjskiej prasie ich krewny Russell Langer. Po dziewięciu godzinach strzały ustały i rodzina wydostała się na zewnątrz. Nic im się nie stało, byli tylko pokryci sadzą. Tymczasem liczba ofiar Hamasu na terenie Izraela wynosi już 900.

British family with baby hid in safe room for 9 hours as Hamas destroyed home, village https://t.co/TWAR2c3Pra pic.twitter.com/V6hqMrZMhx— New York Post (@nypost) October 8, 2023

